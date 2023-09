Toyota Hilux elettrico a celle a combustibile di idrogeno

Questo prototipo riflette la strategia europea di Toyota di accelerare lo sviluppo di soluzioni a celle a combustibile di idrogeno, per offrire diverse soluzioni rivolte alla neutralità delle emissioni di carbonio in Europa.

Per questo motivo sviluppa da sempre diverse soluzioni di propulsione: ibrida elettrica, ibrida elettrica plug-in, elettrica a batteria ed elettrica a celle a combustibile, pensate per soddisfare le diverse esigenze degli utenti e gli ambienti operativi in tutto il mondo.

Il debutto di questo prototipo è la dimostrazione di come il Costruttore giapponese tiene fede alla sua strategia multi-tecnologica, rivolta al raggiungimento di una mobilità a zero emissioni.

Chi ha lavorato sul progetto L'innovativo pick-up è stato presentato presso lo stabilimento Toyota Manufacturing UK di Derby, in Inghilterra, ed è frutto di un progetto congiunto con partner del consorzio, sostenuto da finanziamenti del governo britannico. Così, mantenendo inalterate le qualità che fanno riferimento all’affidabilità e alla durata dell'Hilux, il progetto ha fatto ricorso a un nuovo propulsore elettrico a celle a combustibile a emissioni zero. L’idea ha preso vita all'inizio del 2022 e ha unito le forze di TMUK e Toyota Motor Europe, che insieme hanno ottenuto anche un finanziamento dal governo britannico attraverso l'Advanced Propulsion Centre, un'organizzazione senza scopo di lucro che sostiene lo sviluppo di tecnologie più pulite e di nuovi concetti di mobilità. Solo nella fase successiva si è potuto avviare il programma di progettazione e sviluppo che ha avuto inizio il 1° luglio 2022, grazie anche al supporto dei partner del consorzio Ricardo (che ha sostenuto i preparativi per la costruzione del prototipo, svolgendo attività di progettazione e sviluppo e confermando l'intero processo di produzione in parallelo con i team di TMUK), ETL, D2H Advanced Technologies, Thatcham Research e di Toyota Motor Corporation (TMC).

Le caratteristiche del veicolo Il nuovo gruppo propulsore utilizza elementi comuni alla Toyota Mirai, la berlina elettrica a celle a combustibile di idrogeno del costruttore giapponese, che grazie a questa tecnologia non produce emissioni allo scarico se non acqua pura. L'idrogeno è immagazzinato in tre serbatoi ad alta pressione, che secondo quanto dichiarato da Toyota permettono al prototipo Hilux un'autonomia di guida di oltre 600 chilometri, superiore a quella ottenibile con un sistema elettrico a batteria. La batteria, che immagazzina l'elettricità prodotta dalle celle a combustibile, è posizionata nel cassone posteriore, collocazione che consente di conservare lo spazio in cabina.