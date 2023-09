Toyota GR Supra GT4 "100 Edition"

Un'auto da “track day” in edizione limitata per celebrare la consegna della 100a GR Supra GT4: ne saranno costruiti solo tre esemplari, per cui sarà una delle Toyota più rare mai entrate in produzione.

Ecco perchè è speciale La GR Supra GT4 "100 Edition" è disponibile esclusivamente nel colore Plasma Orange e con la stessa verniciatura verrà lanciata la serie "super limitata" del modello GR Supra "GT4 100th Edition Tribute”. La "100 Edition" non è omologata GT4 ed è quindi destinata esclusivamente ai track day, ma questo non dispiacerà affatto agli amanti del settore. Si basa sulla GR Supra GT4 EVO, supercar da 450 CV di potenza massima, che ha fatto il suo debutto all'inizio di questa stagione. Rispetto alla versione da competizione, la "100 Edition" si distingue non solo per la sua esclusiva vernice Plasma Orange, ma anche per alcune caratteristiche tecniche dedicate, come la presa d'aria del cofano più grande e le nuove appendici aerodinamiche frontali studiate per migliorare la deportanza.

Ufficio stampa Toyota

Tranquilli, c'è dell'altro La lista dei particolari che la rendono esclusiva non è terminata qui. C'è infatti un nuovo sistema di scarico, senza silenziatore, che amplifica il sound del motore turbo a sei cilindri da 3,0 litri e il power Stick, che regola la potenza del motore, è stato rifinito nella colorazione Plasma Orange. Ci sono poi specchietti retrovisori esterni in fibra di carbonio, fari a LED endurance e, chiaramente, un bel sedile sportivo per il passeggero. La vettura è anche riconoscibile per i loghi ricamati "100 Edition" su entrambi i sedili e per un badge sul cruscotto, ma anche al momento della consegna, il logo identificativo è presente sul telo copriauto. Questa serie limitatissima sarà in vendita in Europa entro la fine dell'anno: la GR Supra GT4 "100 Edition" costerà 220.000 Euro (tasse e spese di consegna escluse).

Ufficio stampa Toyota