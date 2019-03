Toyota gioca sportivo con GR Supra e Corolla GR Sport

Toyota ha scelto una comunicazione tutta virtuale per promuovere le sue novità a Ginevra, dove fra i vari modelli ci sono quelli realizzati in collaborazione con il team sportivo Toyota Gazoo Racing . Fiore allʼocchiello è la nuova GR Supra , quinta generazione di una sportiva a tutto tondo, ma Gazoo Racing firma anche una speciale versione di Corolla . A proposito di questa, sarà nelle concessionarie italiane nel weekend del 23/24 marzo.

Partiamo dalla nuova Toyota GR Supra , alimentata da un motore 6 cilindri collocato in posizione anteriore ma con trazione posteriore. È una coupé esplosiva, che vanta ora un passo più corto, il baricentro ribassato e carreggiate più larghe per sostenerne le prestazioni. Il motore 3.0 biturbo benzina sviluppa infatti 340 CV di potenza e una coppia massima di 500 Nm , cui è abbinato il cambio automatico a 8 rapporti. In Italia arriverà a fine estate nellʼunico allestimento Premium, i prezzi partono da 67.900 euro .

Arriverà invece nel 2020 la Corolla GR Sport , altra versione sviluppata dal team Gazoo Racing. Ma la storica best-seller Toyota si propone nel segmento C già a partire dalle prossime settimane, anche nella inedita versione Trek per la Corolla Touring Sports , vale a dire la carrozzeria station wagon dellʼauto. Il nuovo allestimento sarà proposto, a partire dallʼestate, anche nella motorizzazione Full Hybrid Electric con motore termico 1.8 benzina.

Altra novità è la Prius 2019 con trazione integrale AWD-i a gestione elettronica. È un sistema “intelligente” dʼinserimento delle quattro ruote motrici, che scrive un nuovo capitolo dell’esperienza di guida ibrida Toyota. Infine ecco due allestimenti speciali e particolarmente frizzanti per la city car Aygo. La X-Wave orange ha livrea bianca e tetto apribile in tela color arancio; la X-cite si presenta invece in livrea arancio e tetto nero. Cerchi in lega da 15 pollici, fendinebbia e vetri posteriori oscurati per entrambe.