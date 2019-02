Toyota rinnova la leggenda Supra con la versione GR

Una miscela esplosiva di potenza e agilità, che si deve al passo corto e alla carreggiata larga, al baricentro ribassato ma anche alla riduzione del peso della coupé. Grazie alla funzione Launch Control, l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 4,3 secondi . La tradizione Supra riecheggia in molti particolari, dal cofano allungato che cita la 2000GT ai muscolosi parafanghi posteriori. Il passo più corto rispetto alla GT86 si accompagna, però, ai cerchi più grandi da 19 pollici e agli pneumatici più larghi, mentre sulla coda spicca la forma arcuata dello spoiler, ottimizzata per ridurre al minimo la deportanza.

Lʼabitacolo a due posti è orientato verso il guidatore e il mood avvolgente sʼispira nel design alle monoposto da corsa. La plancia è bassa e sottile, per massimizzare la visuale (visto anche lʼassetto molto basso), mentre il quadro strumenti si unisce nel design dʼinsieme alla console centrale e al rivestimento delle portiere. Notevole lʼergonomia, con lʼhead-up display, i quadranti e i paddles del cambio sul volante in pelle immediatamente a portata di mano . Il touch screen multimediale da 8,8 pollici è posto sulla parte alta della console.

La Toyota GR Supra ha il Controllo della Stabilità dotato di una speciale funzione track che, selezionandola, riduce l’intervento per ottenere il massimo controllo delle performance. In Europa tutti i modelli sono poi equipaggiati del differenziale autobloccante attivo. Prodotta a Graz, in Austria, la nuova GR Supra è disponibile soltanto con prenotazioni online, 900 i modelli per lʼEuropa che saranno prodotti nel primo anno. Le consegne sono previste per la fine dell’estate. In Italia è disponibile nellʼunico allestimento Premium con un listino di 67.900 euro.