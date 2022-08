Toyota Corolla Cross, lʼanello mancante nella gamma Suv del brand

Pratico e spazioso, Corolla Cross ha un merito: è il

primo modello Toyota a disporre del sistema Full Hybrid di quinta generazione

trazione anteriore

lʼintegrale intelligente AWD-i

. Si tratta di un powertrain ibrido ad alta efficienza, che però non va ricaricato alla colonnina e quindi cattura lʼinteresse dei più restii ai cavi. Inoltre il nuovo sistema Full Hybrid è proposto sia con lache con, garantendo però più coppia, più potenza dal motore elettrico e maggiore efficienza. Questʼultima grazie anche ai sistemi di lubrificazione e distribuzione dellʼolio a bassa viscosità di ultima generazione.

Il powertrain ibrido a trazione anteriore sviluppa 197 CV di potenza complessiva

La variante AWD-i è dotata di un motore elettrico aggiuntivo sullʼasse posteriore

, erogate dal 2.0 benzina e dal motore elettrico. Lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,7 secondi, per un consumo medio dichiarato di 19,6 km/litro ed emissioni di CO2 di 114 g/km nel ciclo misto WLTP. Il nuovo sistema di batterie al litio è più potente e più leggero del 40% di prima., con una potenza di 30,6 kW che entra in funzione automaticamente per dare maggiore trazione, sicurezza di guida e tranquillità in condizioni di scarsa aderenza.

Due gli allestimenti di Toyota Corolla Cross: Trend e Lounge

Toyota Safety Sense 3

Toyota Smart Connect

. Già il primo offre di serie i cerchi in lega da 18 pollici, fari full LED, climatizzatore automatico, il rinnovato pacchetto di dispositivi di sicurezza attiva, il sistema multimedialecon schermo da 10,5 pollici e connettività Apple e Android, digital cockpit da 12,3 pollici, il portellone posteriore ad azionamento elettrico e i vetri posteriori oscurati. La versione Lounge (3.000 euro di sovrapprezzo) aggiunge gli interni in pelle e tessuto con sedili riscaldati, il tetto panoramico, lʼaudio JBL e il sistema di navigazione.