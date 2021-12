Toyota Corolla Cross, arriva la variante Suv del modello

La Toyota Corolla è lʼauto più venduta del mondo . In assoluto (oltre 50 milioni di unità) e anche anno per anno, confermandosi leader “globale” per la sua versatilità e per quel senso di familiarità di cui gode. Un poʼ come la Golf per lʼEuropa, entrambe peraltro di segmento C. Ma per Corolla, conosciuta nelle carrozzerie berlina e station wagon, arriva ora il momento di una terza variante : il Suv . Nel 2022 esordirà infatti la Corolla Cross .

È un poʼ il destino delle auto più popolari in questi ultimi tempi. Soltanto in casa Toyota, oltre ai veicoli nativi Suv, si sono “alzate” nellʼassetto molte automobili: Yaris Cross e Aygo-X, soltanto per restare nel mercato europeo. Dove a metà del prossimo anno si affiancherà lʼinedito Suv su base Corolla, che va a porsi fra il crossover C-HR e il RAV4. Lunga 4,46 metri e larga 1,825 per 1,62 di altezza, Corolla Cross lancia il guanto di sfida al best-seller Qashqai. Promette interni spaziosi e luminosi, con unʼabitabilità importante e le portiere posteriori con grandi aperture. Tra le dotazioni premium, il tetto panoramico.

Corolla Cross sarà anche la prima Toyota ad essere equipaggiata con il sistema Full Hybrid a trazione anteriore o integrale intelligente (AWD-i) di quinta generazione. Sia il motore termico a benzina che quello elettrico sono migliorati: il primo è un 2.0 da 197 CV capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi. La variante AWD-i è dotata di un secondo motore elettrico sullʼasse posteriore, che sviluppa la potenza di 30,6 kW ed entra in funzione automaticamente per dare maggiore trazione in condizioni di scarsa aderenza. Così equipaggiata, la Corolla Cross AWD-i vanta le stesse prestazioni in accelerazione della versione a due ruote motrici.

Molto alte le aspettative dal punto di vista tecnologico, come si conviene a un modello giapponese di nuova generazione. Ecco allora sul C-Suv Toyota il sistema dʼinfotainment connesso e con la strumentazione digitale da 12,3 pollici, mentre lo schermo touch centrale da 10,5 pollici è ad alta definizione. Con un nuovo processore più veloce, il sistema integra Apple CarPlay wireless e Android Auto con cavo e il pacchetto Toyota Smart Connect, mentre la navigazione si avvale del cloud. Alti gli standard di sicurezza, ché grazie al T-Mate implementa i più avanzati sistemi di assistenza alla guida attiva e al parcheggio.