Toyota Aygo-X, il city crossover che stravolge la guida in città

Un poʼ city car e un poʼ crossover. Si presenta così Toyota Aygo X , originale e inedita variante di carrozzeria nella gamma Aygo . Un modello ambizioso, perché inaugura un nuovo concetto di utilitaria sul mercato italiano, con il suo look da city crossover che si traduce, nei fatti, alla seduta alta (55 mm più di Aygo) e alla nuova linea del tetto, più rastremata e con lʼopzione per il tettuccio in tela apribile elettricamente .

Lunga 3,7 metri, Toyota Aygo-X rappresenta quindi una sincera novità nel segmento A europeo, non a caso è stata sviluppata nel Centro Design di Nizza e sarà anche prodotta in Europa. Scelta conservativa per la motorizzazione prescelta, il classico 3 cilindri 1.0 benzina dellʼattuale gamma Aygo, ma la vera novità sta nel nuovo cambio sequenziale a variazione continua (S-CVT). Il plus del city crossover sta nella sua maneggevolezza e agilità: oltre alle dimensioni compatte, spicca infatti il favoloso raggio di sterzata di soli 4,7 metri, uno dei più bassi del segmento.

Tre gli allestimenti al lancio: Trend, Lounge e Limited, tutte disponibili sia berlina che “air”, cioè con il tetto in tela apribile. Tutti con lʼabitabilità sorprendente, giacché i 9 centimetri di passo allungato determinano la maggior spaziosità degli interni. Già il primo livello Trend offre di serie cerchi in lega da 17 pollici, climatizzatore automatico, il Toyota Safety Sense di ultima generazione, che utilizza una telecamera e un radar a onde millimetriche per consentire al sistema di pre-collisione (PCS) di rilevare ostacoli a velocità più elevate. Su Trend cʼè loschermo da 8 pollici e connettività Apple e Android.

Sullʼallestimento Lounge si aggiungono i cerchi in lega da 18 pollici, i fari Full-LED e il nuovo sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 9 pollici e navigazione cloud-based. La versione top è la Limited, disponibile solo per i primi mesi di vendita e in un numero limitato. Le prenotazioni sono già aperte online, i primi clienti avranno incluso nel prezzo (con anticipo di 100 euro) il pacchetto manutenzione per 4 anni o 60.000 chilometri.

