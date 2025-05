Toyota Corolla Cross 2025

Il nuovo look si riconosce nella griglia anteriore a nido d'ape, disegnata anche per migliorare il flusso d'aria verso il motore, inoltre il frontale mette in evidenza la nuova tecnologia degli abbaglianti adattivi (AHS) e la linea luminosa a LED sulla calandra che illumina uniformemente tutto il frontale. Al posteriore, i fari sono stati ridisegnati, il logo posteriore Corolla Cross è in rilievo mentre i nuovi cerchi in lega da 18" donano un look più deciso. In abitacolo c'è un nuovo pomello del cambio e una console centrale più grande con un'area aggiuntiva per riporre lo smartphone, un vano portaoggetti scorrevole e un design rivisto del portabicchieri. La connettività Android e la velocità di ricarica sono state notevolmente migliorate (1,5 volte più veloci) e ora corrispondono ai livelli di Apple CarPlay. È di serie Il pacchetto multimediale e di infotainment Toyota Smart Connect con touchscreen ad alta definizione da 10,5" e il quadro strumenti digitale da 12,3".