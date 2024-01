Tetto panoramico Smart Solarbay: come è fatto, come funziona

In Renault attribuiscono queste tre qualità al tetto panoramico Smart Solarbay, spiegandone il motivo. Semplicità , perché per azionarlo basta premere il pulsante situato sulla plafoniera: può farlo il guidatore o il passeggero del sedile anteriore, oppure si può ricorrere al comando vocale con Google Assistant, soluzione che non esclude i passeggeri dei sedili posteriori. Rapidità, perché in cinque secondi questo tetto panoramico in cristallo, lungo più di un metro, diventa completamente opaco o trasparente. Nella trasformazione si nota l’effetto visivo di una sottile onda progressiva che compare o scompare lungo i suoi nove segmenti. Intelligenza, poiché il vetro può diventare anche solo parzialmente opaco, infatti Grégory Launay, Revenue Leader di Renault Rafale, spiega che "Solarbay può assumere quattro posizioni: completamente trasparente, completamente opaco ma anche, separatamente, trasparente all’anteriore e opaco al posteriore o viceversa".

I vantaggi del tetto panoramico Smart Solarbay

Il tetto panoramico opacizzante Solarbay funziona grazie al sistema AmpliSky di Saint-Gobain Sekurit, basato sulla tecnologia PDLC (Polymer Dispersed Liquid Cristal). L’opacizzazione del tetto avviene per spostamento delle molecole tra due lastre di vetro provocato da un campo elettrico. Come spiega Anne-Chloé Kort, Product Leader di Renault Scénic E-Tech Electric, il tetto panoramico smart Solarbay consente di mantenere il comfort termico a bordo: "protegge non solo dal sole, ma anche dagli sbalzi di temperatura a bordo. Grazie ai vari strati di vetro, che ci siano -5°C in inverno o +30°C in estate, la temperatura all’interno del veicolo resta la stessa". A tal fine, Solarbay passa automaticamente alla modalità opaca quando si spegne il motore e si scende dal veicolo. Riaccendendo il motore, il tetto riprende l’ultima posizione senza nessun intervento da parte del conducente o dei passeggeri. Non è l'unico vantaggio, perchè in assenza di tendina oscurante, si guadagnano ben 3 centimetri di spazio per la testa; inoltre Solarbay consente di ridurre il peso da 6 a 8 kg rispetto ai tetti panoramici tradizionali dotati di sistema di oscuramento meccanico.