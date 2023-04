Renault Espace 2023

La nuova Espace non cambia il suo dna, fatto di comfort elevato e tanta possibilità di vivere comodamente lo spazio interno, pensato per sette passeggeri. Somiglia molto alla più piccola Austral: il frontale riprende infatti gli ultimi stilemi di Renault. Verso la coda il design cambia, perché la terza fila di sedili ha imposto un posteriore più alto e squadrato.

Rispetto alla precedente generazione, la nuova Espace è più compatta e leggera dato che pesa 215 kg in meno. Costruita sulla piattaforma modulare Cmf-C/D, è lunga 4,72 metri, 14 cm in meno della vecchia e 21 cm in più della Austral. Ciò significa che i passeggeri della seconda fila possono sfruttare uno spazio per le ginocchia di 32 cm, con la possibilità di reclinare il sedile fino a 31°, mentre la terza fila è dotata di due sedili che offrono uno spazio per le ginocchia di 12 centimetri.

Il bagagliaio ha una capacità di carico di 777 litri nella versione a 5 posti con la panchetta fatta scorrere al massimo in avanti e di 1.818 litri con i sedili della seconda fila ripiegati; nella versione a 7 posti, con la terza fila in posizione, la capacità si riduce a 159 litri.

Nell’abitacolo entra molta luce grazie alla presenza di un vetro panoramico che copre la prima e seconda fila di sedili e si ritrovano materiali soft-touch. Non manca la strumentazione digitale con un display da 12,3 pollici e lo schermo touch a sviluppo verticale con il sistema di infotainment OpenR Link con Android Automotive, dotato di Google Maps e Google Assistant.

La nuova Renault Espace sarà configurabile nei tre allestimenti Techno, Esprit Alpine e Iconic. Sarà invece unica la scelta della motorizzazione, almeno nella fase di lancio: si tratta della E-Tech Full Hybrid 200 Auto, mossa da un sistema ibrido con un motore tre cilindri turbo di 1.2 litri da 130 CV e da due motori elettrici, uno da 70 CV (collegato alla batteria da 2 kWh) e uno secondario da 34 CV (con funzione di generatore e starter), per una potenza totale di 200 CV.

La nuova Renault Espace 2023 arriverà nelle concessionarie il prossimo autunno e i prezzi saranno ufficializzati nel corso dell’anno.