Suzuki Hayabusa 2024: in listino i nuovi colori

Non si ferma neppure dopo 25 anni di storia la spinta della Hayabusa sul mercato. Così in ottica 2024 si propone al pubblico interessato con una nuova Color Lineup. L’offerta si basa su tre nuove colorazioni: Metallic Thunder Gray con dettagli Candy Daring Red, Pearl Brillant White con dettagli Pearl Vigor Blue e Metallic Mat Black No.2 con dettagli Glass Sparkle Black.

Tecnicamente non cambia nulla

Al di là delle nuove livree, la Hayabusa non cambia nulla delle sue caratteristiche tecniche. Esteticamente il suo design resta ispirato al falco pellegrino giapponese (che dà anche il nome al modello) e regala alla Hayabusa uno tra i migliori coefficienti di penetrazione mai misurati per una moto di serie, a tutto vantaggio della stabilità anche quando viaggia alla sua velocità massima, autolimitata a 299 km/h. Questo storico modello è spinto da un motore a quattro cilindri da 1.340 cm3 che sviluppa una potenza massima di 140 kW (190 CV) a 9.700 giri e ha una coppia massima di 150 Nm a 7.000 giri. Il propulsore è inserito in un leggero e robusto telaio a doppia trave in alluminio, lo stesso materiale impiegato per il forcellone.