Kawasaki Ninja ZX-4R e ZX-4RR

Il “cuore” della nuova moto è il motore 4 cilindri di “soli” 400 cc, capace di erogare la non trascurabile potenza di 77 CV, che arrivano a 80 CV a 14.500 giri/min e con l’airbox ‘Kawasaki Ram Air’ in pressione.

Il telaio, con struttura a traliccio in acciaio ad alta resistenza, è stato progettato specificamente per questo modello, anche se si nota la parentela con quello della più piccola ZX-25R.

Per quanto riguarda le sospensioni, la forcella anteriore nella versione RR è regolabile nel precarico, mentre al retrotreno è presente una sospensione orizzontale back-link che contribuisce ad ottenere la maneggevolezza tipica delle Ninja. L’impianto frenante può contare su doppi dischi anteriori da 290 mm e su un disco da 220 mm al posteriore. Completano la dotazione i fari full led e un display lcd a colori che è dotato anche della funzione track-mode pensata per l’utilizzo in pista.

Come accennato, per l’Italia sono previste due versioni, la ZX-4R e la più ricca ZX-4RR. Oltre alla dotazione, le differenze riguardano la colorazione che è nera con l tinta Metallic Spark Black per la 4R e verde Lime Green/Ebony per la RR. Il debutto sul mercato europeo ed italiano è previsto per settembre 2023, ma i prezzi ufficiali non sono ancora stati rilasciati.