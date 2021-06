Subaru Outback 2.5i Premium, la wagon dei desideri

Lʼimmagine della forza, suffragata da una capacità offroad senza eguali, con il plus di un comfort di guida e tecnologie di sicurezza avanzata allʼapice del mercato. Tutto sulla sesta generazione di Subaru Outback , il modello top di gamma del brand, che Tgcom24 ha provato nella versione 2.5i a benzina da 170 CV in allestimento Premium , il più esclusivo, nel quale la maggior parte degli equipaggiamenti sono di serie, laddove la concorrenza europea se li fa pagare e anche a caro prezzo.

Sesta generazione della grande wagon 4x4 Ufficio stampa 1 di 31 Ufficio stampa 2 di 31 Ufficio stampa 3 di 31 Ufficio stampa 4 di 31 Ufficio stampa 5 di 31 Ufficio stampa 6 di 31 Ufficio stampa 7 di 31 Ufficio stampa 8 di 31 Ufficio stampa 9 di 31 Ufficio stampa 10 di 31 Ufficio stampa 11 di 31 Ufficio stampa 12 di 31 Ufficio stampa 13 di 31 Ufficio stampa 14 di 31 Ufficio stampa 15 di 31 Ufficio stampa 16 di 31 Ufficio stampa 17 di 31 Ufficio stampa 18 di 31 Ufficio stampa 19 di 31 Ufficio stampa 20 di 31 Ufficio stampa 21 di 31 Ufficio stampa 22 di 31 Ufficio stampa 23 di 31 Ufficio stampa 24 di 31 Ufficio stampa 25 di 31 Ufficio stampa 26 di 31 Ufficio stampa 27 di 31 Ufficio stampa 28 di 31 Ufficio stampa 29 di 31 Ufficio stampa 30 di 31 Ufficio stampa 31 di 31 leggi dopo slideshow ingrandisci

Partiamo dal design, che è un tuttʼuno con lʼanima funzionale di Subaru Outback. In pochi anni (la serie precedente è del 2015) lʼauto è cambiata profondamente e già il look lo rivela: cʼè una grande robustezza dʼinsieme, data dallo spazio maggiorato tra il passo e la linea di cintura, che caricano di forza lʼimmagine della fiancata. Lʼaltezza da terra di 213 mm significa appena 7 mm in meno del Forester, che però di mestiere fa il Suv. Il parabrezza avanzato e i finestrini laterali anteriori spostati più allʼesterno migliorano la dinamica della grande wagon, ma accrescono anche gli spazi interni. La nuova Outback è lunga 4,87 metri, 5 cm più di prima e il bagagliaio supera il metro sia in lunghezza che larghezza e ha una capacità che va da 522 a 1.750 litri.

Guardiamoli subito questi interni rinnovatissimi, e davvero meravigliosi nella loro tonalità Tabacco chiaro in pelle. A ingentilire lʼabitacolo sono poi i tanti dettagli in Dark Grey, con le bocchette di ventilazione poco invasive ma efficienti. La posizione di guida è fantastica, super comoda e con un bracciolo extra-large, la visibilità perfetta anche per le videocamere, quella anteriore splitta in due lo schermo mostrando sia il davanti che la vista laterale bassa, utile per le manovre vicino ai marciapiedi. La promessa Subaru di “guida no stress” è così rispettata in pieno. Lʼupgrade tecnologico è ben evidente anche a centro plancia, con il display verticale tipo tablet e ampio 11,6 pollici, con un layout di gestione completamente digitale delle funzioni di bordo. I tasti sono così ridotti allʼosso. Il tetto apribile è di serie sul nostro allestimento Premium.

Ma ci sono anche altre qualità su questa versione. Le barre sul tetto, ad esempio, possono essere girate trasversalmente per diventare già barre porta-tutto pronte per montarvi bauli, portabici, ecc. E ancora lʼairbag sotto la seduta guidatore, così da sollevargli le gambe in caso dʼincidente ed evitando che il busto sporga troppo in avanti. Molto efficace lʼEye Sight con frenata dʼemergenza puntuale (sperimentata) e sicura. Però è pur sempre una Subaru, con una trazione integrale permanente che al guidatore chiede solo di… far niente! La ripartizione della coppia è infatti tutta automatica, lʼActive Torque Vectoring (ottimo!) consente di avere un controllo ancora maggiore dellʼauto, poiché la distribuzione della coppia favorisce le ruote esterne sulle interne, per una maggior precisione in curva.

Dopo 500 chilometri percorsi, in ogni contesto possibile, abbiamo notato la disinvoltura nei tratti veloci e la prestanza in quelli di montagna. La nuova Outback supera angoli attorno ai 20 gradi e dossi di 21, ma soprattutto è dolcissima su salite e sterrati. Su pendii anche molto ripidi sembra uno stambecco e ci siamo divertiti a frenare lʼauto a metà salita, dove sta fissa e stabile come un peluche sul divano di casa. Se proprio vogliamo dare il nostro apporto, ecco che il display ci offre due funzioni aggiuntive allʼX-Mode; una per Neve/Sporco e una “deep snow & mud” per neve profonda e Fango.

Il motore consuma un poʼ, vero (non è unʼibrida, ma un benzina puro), ma gira sempre a dovere, anche per il cambio CVT davvero fantastico, che non ci induce mai la voglia di passare alle cambiate manuale (con i paddles dietro il volante). Le prestazioni risentono della mole, sullo 0-100 non va sotto i 10 secondi e la velocità fatica a raggiungersi il massimo omologato di 193 km/h. Prezzi: la nuova Subaru Outback Premium costa 48.750 euro, soltanto 6.000 euro in più del livello base Style. Ma di serie ha praticamente tutto e la garanzia è di 5 anni e km illimitati.