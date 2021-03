Outback MY21, il territorio fertile di Subaru

Must di Subaru Outback è il motore boxer benzina di cilindrata 2.5, abbinato al cambio Lineartronic a variazione continua. Il motore è stato modificato nel 90% dei componenti e passa adesso allʼiniezione diretta, ciò che permette di rispettare i nuovi standard sulle emissioni e una miglior erogazione della potenza (170 CV) e della curva di coppia (oltre 250 Nm a 4.000 giri). Ma un must in casa Subaru è anche la trazione integrale permanente, ora con ripartizione attiva della coppia fra gli assi. Grazie al sistema SI-Drive, il guidatore può optare fra due modalità di marcia: sportiva S e intelligente I. Altra novità è lʼadozione del filtro anti-particolato per motori a benzina.

Lʼupgrade del Suv si accompagna inoltre a nuove dotazioni tecniche e tecnologiche. Prima fra tutte, il sistema “EyeSight”, di serie su tutti gli allestimenti, che include le varie funzioni di sicurezza attiva e passiva ed è stato potenziato con due telecamere a colori che migliorano il raggio visivo e lo trasmettono sul display di bordo, un grande schermo da 11,6 pollici. Tra le nuove funzioni di sicurezza, citiamo la marcia a centro corsia, la sterzata dʼemergenza autonoma, il riconoscimento dei segnali con limitatore di velocità (Traffic Sign Recognition/Intelligent Speed Limiter).

Lo stile di Subaru Outback è sempre molto possente e il Modello 2021 è declinato nei tre allestimenti Style, 4dventure e Premium. Soprattutto gli ingegneri hanno quasi raddoppiata la rigidità torsionale e flessionale del Suv, aggiungendo pannelli ed elementi per aumentarne la resistenza e rispondere meglio in caso di collisioni frontali, laterali e posteriori. Tra le chicche di serie cʼè poi lʼimpianto audio DAB Harman Kardon con display da 11,6 pollici e 11 altoparlanti, navigatore, subwoofer e amplificatore a 8 canali. I prezzi di Subaru Outback MY21 partono da 42.750 euro.

