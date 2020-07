Subaru Outback 2.5i MY20, la qualità al giusto prezzo

Due le valutazioni da fare nel primo colpo dʼocchio dellʼauto. La prima riguarda il design della carrozzeria: più di un Suv, Subaru Outback è una grande station wagon con doti di spaziosità e funzionalità da vera ammiraglia. Lʼassetto alto, la luce da terra da fuoristrada sincero e il look distintivo dei passaruota (con i grandi cerchi da 18 pollici in lega dʼalluminio) sono una qualità quasi “nascosta” nel look da familiare. La seconda valutazione concerne la motorizzazione: 2.5i con motore boxer benzina da 175 CV. Qui subentra ovviamente la fruibilità che deve farne il cliente, perché il motore consuma e purtroppo non è ibrido come invece sulla Subaru Forester, ma il diesel sta andando incontro a una fase difficile che lo penalizza in molte aree metropolitane.

Per questi due aspetti si capisce come la nostra Outback 4Advanced sia unʼauto di nicchia, la giusta compagna per il tempo libero e le esigenze business. La nostra prova è avvenuta quasi per intero in città (Milano), dove in effetti le quattro ruote motrici servono come il motoscafo sulle Dolomiti. Però lʼelettronica ci spiega varie cose, ad esempio l’X-Mode che assicura la massima efficacia di guida nelle condizioni più insidiose. Premendo un pulsante, lʼX-Mode agisce su motore, trasmissione, trazione e freni, modulando anche la velocità in discesa nella massima sicurezza.

Altra modalità attivabile dal guidatore è il SI-Drive (Subaru Intelligent Drive). La S sta per Sportività e attivandola si sente subito la risposta più pronta e “cattiva”, ma in città si paga poi al distributore, questo 2.5 sviluppa 175 cavalli e quasi mai servono tutti. In più è reattiva, molto sensibile agli input sullo sterzo e richiede più attenzione da parte del pilota. Più indicata è invece la I di marcia intelligente, che ottimizza in modo equilibrato le prestazioni, le rende fluide e più attente allʼuso cittadino.

Per il resto la Subaru Outback 4Advanced si fa apprezzare per le buone finiture, per le protezioni dei paraurti in alluminio e, allʼinterno, per i rivestimenti in pelle e il sedile guida regolabile su 8 posizioni e con supporto lombare. Tante le dotazioni: il navigatore, la telecamera di parcheggio, il retrovisore antiabbagliamento, le utilissime quattro prese Usb, due anche per chi siede dietro. Il colore del modello da noi provato è Magnetite Grey, ma a dispetto del nome è un bellʼazzurrino tipico delle Subaru. Il prezzo del modello provato è di 42.500 euro.