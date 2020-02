Affidabilità, le giapponesi vincono a mani basse

“ L’auto dà problemi? Quante volte l’hai portata dal meccanico? ”. Domande a cui tutti noi potremmo dare risposte, soddisfatti dei pregi o maledicendo i difetti delle nostre care automobili. Domande che Altroconsumo e varie associazioni di consumatori in Francia, Belgio, Spagna e Portogallo, hanno fatto a 43 mila automobilisti europei. E ne è uscito fuori che…

I migliori marchi per affidabilità sono quelli giapponesi, mentre in coda alla classifica ci stanno i marchi italiani. La forbice però non è molto larga, il know-how diffuso nel settore automotive e il fatto che un gruppo automobilistico oggi detiene molti marchi ha avvicinato queste graduatorie dellʼaffidabilità e della soddisfazione della clientela. Dalle risposte però dei 13.000 italiani raccolte da Altroconsumo, e parte rilevante del campione europeo di 43.000, emerge che il gruppo Toyota sta ben saldo al vertice dellʼaffidabilità. Lexus è prima con 97 punti su 100, ma anche i brand Toyota, Daihatsu e Subaru sono al vertice della classifica.

Altroconsumo Inchieste pubblica il suo report sul numero di febbraio 2020, dove si evincono molte cose interessanti. La miglior Casa europea, e seconda in assoluto, è Porsche con 95 punti, uno più di Audi e due di BMW, mentre attardate sono Mercedes e Jaguar (91). Meglio fanno quasi tutti i costruttori asiatici, con Honda quinta assoluta con 94. I cosiddetti marchi generalisti se la passano alquanto male: dal gruppo PSA a Renault, da Ford a FCA, con Lancia, Fiat e Alfa Romeo nelle posizione più basse. Si salva invece Jeep, che con 92 punti si piazza a metà classifica.

Non brillano Tesla e Land Rover, che a quota 88 condividono insieme ad Alfa Romeo la posizione più bassa quanto ad affidabilità votata dai clienti. Incide anche la voce relativa ai costi di manutenzione, che premiano ancora Toyota. I costi medi sostenuti dagli automobilisti nell’ultimo anno vedono le auto del brand nipponico costare 230 euro in media, seguita da Suzuki a 240 euro, mentre in coda figurano Audi con 450 euro e Land Rover con 550 euro.

Lʼanalisi di Altroconsumo ha preso in esame anche il grado di soddisfazione degli automobilisti e qui la forbice si restringe ancora. Al primo posto si piazza Porsche con 94 punti, davanti a Tesla e Lexus. All’ultimo Fiat a quota 77, che non sembra piacere tanto a coloro che la guidano.