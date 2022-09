Stellantis non butta via niente e la guerra (senza pace) dellʼeconomia russa

Ufficio stampa

Allʼinterno dellʼorganizzazione Stellantis, lʼ“

Economia Circolare

7 nuove business unit

sostenibilità produttiva

4R: riparazione, riutilizzo, rigenerazione e riciclo

le Stellantis non stanno a guardare

” è oggi una delle. Si occuperà per intero dello sviluppo dellʼauto elettrificata, incluse le trasmissioni a doppia frizione eDCT, e agirà sui principi della cosiddetta: rigenerazione di componenti, ricondizionamento e smantellamento di veicoli. Tutto sarà racchiuso nelle. Inoltre Stellantis metterà Mirafiori al centro di questa strategia, e questa è una seconda buona notizia. Finalmente a Torino potranno dire che “”.

Guerra e Pace

Ispettore Generale immaginato da Gogol

‒ Le sanzioni alla Russia funzionano o no? Ed è vero che fanno più male a noi europei che a loro? Per rispondere con avvedutezza al quesito che ha assillato i politici italiani in questa campagna elettorale, bisognerebbe vivere in quel Paese, frequentarne i mercati e i luoghi di lavoro, le città e i villaggi. Farlo magari in incognito, come un ignaro

Qualche idea però possiamo farcela anche a distanza, se ricorriamo a quella pratica del data journalism che tante indicazioni sa darci. È il caso allora di vedere un indicatore dei consumi comʼè il mercato dellʼauto.

Dopo i primi due terzi dellʼanno lʼUnione Europea ha fatto registrare un calo del 12% delle vendite di auto

Dopo i primi 8 mesi del 2022 le vendite di auto nuove sono crollate del 66%!

; in Italia il mercato è ancora più debole: -18,4%! Germania, Francia e Regno Unito marciano tra il -10 e -14%.Dieci anni fa, nel 2012, si immatricolarono in Russia quasi 3 milioni di auto, nel 2020 della pandemia, del lockdown e delle aziende ferme, ci si attestò a 1,6 milioni. Questʼanno chiuderà a 670 mila nuove auto vendute, secondo le stime GlobalData riportate da justauto. Insomma i consumi in Russia legati alle auto sono in frenata. Pare invece che “volino” i viaggi aerei, soprattutto quelli solo andata.

Chiamami Aquila

Moto Guzzi

portaerei Cavour

Aviazione Navale

Carlo Guzzi, Giorgio Parodi e Giovanni Ravelli

legame con lʼAviazione Navale, il cui simbolo dellʼaquila divenne tout-court quello della Moto Guzzi

‒ Che ci fa unasulla, ammiraglia della flotta italiana? Semplice, torna a casa! Perché la Casa motociclistica è nata nellʼ, tra cielo e mare. I fondatorierano infatti tre piloti dell’Aviazione Navale, il Servizio Aeronautico della Regia Marina creato nel 1913. Purtroppo Ravelli fu vittima di un incidente nel 1919 e non poté seguire i compagni quando a Genova fondarono lʼazienda, avviando poi nel 1921 la produzione di motociclette sul Lago di Lecco. Restò però indissolubile il

La presentazione della

Moto Guzzi V100 Mandello

Marina Militare

serie speciale V100 Mandello Aviazione Navale

a bordo della portaerei Cavour è stata quindi lʼaccoglienza dellaa quella che può considerare una sua creatura. E lʼoccasione meritava un omaggio particolare, la. Ispirata nella livrea ai caccia F-35B, sarà prodotta in edizione limitata di 1913 esemplari numerati (come lʼanno di nascita del servizio della Regia Marina) e avrà di serie il sensore della pressione pneumatici e le manopole riscaldabili.