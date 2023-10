Stellantis: le novità DS, Jeep, Lancia e Opel costruite a Melfi

In base a quanto riferito da Stellantis a Fim, Uilm, Fismic e Uglm (le organizzazioni sindacali), la nuova "avventura" produttiva nello stabilimento di Melfi avverrà nell’ultimo quadrimestre del 2024, con la salita produttiva della prima vettura a marchio DS, che passerà per la prima volta in linea al pilotino di Melfi già alla fine della prossima settimana. Nel 2025 l'impegno verrà convertito su due vetture, una di Jeep e un'altra DS, mentre nel 2026 inizierà la produzione di altre due auto, questa volta brandizzate Lancia e Opel. Si tratta di cinque modelli che vedranno la luce sulla piattaforma STLA Medium , sviluppata da Stellantis principalmente per le auto elettriche; a tal proposito, a Melfi verrà anche costruita una nuova linea di assemblaggio per le batterie, che sarà operativa quando i modelli sopra elencati verranno lanciati sulmercato.

Dunque, ripercorriamo il cronoprogramma di Stellantis e cerchiamo di capire quali modelli saranno costruiti nelle linee di montaggio di Melfi. Nel 2024 si partirà con una vettura del marchio DS e probabilmente (ci sono state velate dichiarazioni ufficiali del brand francese) si tratterà di una vettura poco più grande dell'attuale DS 4. Nel 2025 entreranno in gioco una Jeep e un'altra DS: la prima potrebbe essere la nuova Compass, o un modello che ne prenderà l'eredità, sulla seconda non abbiamo alcun tipo di informazione attendibile, sebbene alcune voci di corridoio parlano di un prodotto che trarrà ispirazione dal prototipo Aero Sport Lounge presentato nel 2020. Nel 2026 la produzione si sposterà su una vettura Opel e una Lancia: riaguardo la prima si pensa potrebbe trattarsi della nuova Manta, mentre per il grande ritorno di Lancia a Melfi si potrebbe produrre l'ammiraglia Gamma.

Chi uscirà di produzione

Per "accompagnare gradatamente il mercato dell’elettrico", in Stellantis hanno comunicato che a Melfi verrà realizzata anche una versione ibrida della nuova generazione della Compass, ma al di là delle novità, il Gruppo ha delineato anche un programma dei modelli che usciranno dalle linee di montaggio. Si tratta della Fiat 500X, la prima ad uscire nell’arco del 2024, mentre la seconda uscita avverrà al termine del 2025, quando sarà la volta della Jeep Renegade. Inoltre, durante l'incontro con i sindacati, Stellantis ha offerto rassicurazioni riguardo il coinvolgimento dei fornitori locali nel nuovo piano prodotti. "Per quanto concerne l’indotto di Melfi e la logistica, che per noi, come ribadito più volte, restano strategici al pari dello stabilimento centrale, Stellantis ha dichiarato che tutte le aziende che ne fanno parte stanno partecipando alle gare in corso", hanno spiegato i sincacati, che però si sono soffermati su una necessità ormai inderogabile: "in questo processo complesso di transizione energetica, tutti devono fornire il loro apporto – partendo dalle istituzioni regionali e governative – affinché si possano creare le giuste condizioni per una trasformazione epocale del settore automotive che non produca danni sociali".