Toyota rilancia il nome Corolla e svela il nuovo Rav4

Lʼassenza del brand Volkswagen dal Salone di Parigi 2018 (ma non di Audi e altri marchi del gruppo) apre una prateria al rivale numero uno nella corsa di primo costruttore auto del mondo: Toyota . Che al Mondial lancia unʼoffensiva di tutto rispetto, a cominciare dalla nuova Corolla , che prende il posto della Auris, passando per le nuove versioni speciali di Yaris ‒ Y20 e GR Sport ‒ e chiudendo con la quinta generazione di Rav4 .

Un nome storico e ultradecennale quello di Corolla, lʼauto più venduta di sempre al mondo , che proprio in una Volkswagen ‒ la Golf ‒ ha avuto la sua rivale più temibile, al punto da aver lasciato spazio in Europa alla Auris. Ora però quel nome ritorna anche da noi e con le due classiche carrozzerie 5 porte e station wagon . Rispetto alla Auris, sfoggia un look più dinamico e futurista, con una silhouette compatta e sportiva nel caso della 5 porte e chiaramente più filante ed elegante nella SW, che conferma il nome Touring Sports assegnato già alla Auris. Prodotta in Inghilterra, la nuova Corolla è anche il primo modello Toyota proposto sul mercato con due motorizzazioni Full Hybrid Electric: 1.8 da 122 CV e 2.0 da 180 CV .

A Parigi fa il suo debutto europeo anche il nuovo Rav4 (già in vendita negli Usa), totalmente rinnovato dal punto di vista estetico, delle performance e delle dotazioni di sicurezza e comfort. Il Suv resta lungo 4,6 metri ma sembra più grande, per via del terzo finestrino sdoppiato che ne suggestiona lʼimmagine, mentre il passo è stato aumentato di 30 mm e arriva adesso a 2,69 metri. Anche qui la trazione ibrida elettrica domina lʼofferta europea: conta su un 2.5 termico benzina da 222 CV (218 CV per la versione a due ruote motrici), un incremento sensibile rispetto ai 197 CV dellʼattuale Rav4 Hybrid. Il nuovo Suv accelera da 0 a 100 in soli 8,1 secondi e sviluppa elevati livelli di coppia, grazie alla posizione del motore elettrico sul retrotreno, così da trasmettere fino al 30% di coppia in più alle ruote posteriori.