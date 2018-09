Toyota Yaris, fenomeno globale nato in Europa

Ventʼanni fa esordiva la Yaris e Toyota la celebra con la versione Y20 della gamma Yaris Hybrid . Affiancherà gli allestimenti Style e Trend e avrà di speciale, fra lʼaltro, le nuove tinte a due colori: per lʼItalia tetto grigio scuro e carrozzeria a scelta Silver, Pearl e Black. Ma non è lʼunica novità della best-seller Toyota, che presto vedremo nella versione GR Sport ispirata alle vetture del team Gazoo Racing .

Un modello dal successo strepitoso. Sviluppata e prodotta in Francia, Yaris è stata la prima Toyota pensata espressamente per lʼEuropa , e da qui è poi andata alla conquista degli altri mercati globali, Giappone incluso. Oggi il gruppo giapponese festeggia anche i due milioni di modelli ibridi venduti in Europa , e una buona parte del merito si deve anche alla piccola di segmento B.

La versione Y20 sfoggia esterni ad hoc, come i cerchi in lega grigi da 16 pollici e 10 razze, le modanature laterali, la specifica griglia anteriore, i retrovisori esterni e le cornici dei fendinebbia con dettagli cromati grigio scuro. Di serie sono lʼantenna a pinna di squalo in tinta e i cristalli posteriori oscurati. Anche gli interni di Yaris Y20 seguono i motivi grigi e in più cʼè un nuovo sistema multimediale che integra la connettività dei dispositivi Apple e Android.