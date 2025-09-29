Speciale Motori 2025: Mini Countryman SE All4, Toyota Corolla Cross, Hyundai Ioniq 9, Husqvarna 701 Enduro

Abbiamo provato la versione full electric della Mini SE Countryman 4x4, una compagna affidabile per esplorare nuovi percorsi, come quello che ci ha condotti in vetta al Monte Avaro, sulle prealpi orobiche. Tra tornanti stretti e ripide ascese e anche qualche tratto di sterrato poco impegnativo. La terza generazione di Countryman, completamente ripensata rispetto al passato, non ha fatto un plissé: sicura, comoda e sprintosa. Senza mai toglierci il gusto della guida, come Mini comanda per la specialità della casa. Ecco come è andata!