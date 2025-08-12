Logo Tgcom24
Motori
Novità MV Agusta

MV Agusta Superveloce 1000 Ago: celebra la leggenda di Agostini

MV Agusta ha realizzato un vero e proprio tributo, in edizione limitata, che arriva in occasione degli 80 anni del brand e degli 83 anni di Agostini.

12 Ago 2025 - 12:59
01:29 
mv agusta
giacomo agostini
edizione limitata

