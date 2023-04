Speciale Motori 2023: Range Rover Sport P510e Autobiography, Renault Clio restyling, nuova Jeep Wrangler, Suzuki GSX-8S

Nuovo look e nuova offerta tecnologica per la Clio di quinta generazione nel restyling di metà vita. Nello Speciale Motori di questa settimana vi raccontiamo tutte le caratteristiche della ‘segmento B’ francese, modello di successo dal momento del suo debutto (1990) e fino ai giorni nostri.

Nuova Jeep Wrangler

Restyling di metà carriera per l’iconica Wrangler, che con la versione 2024 beneficia di diversi aggiornamenti. Il modello per gli Stati Uniti è stato presentato nei giorni scorsi, mentre la versione con le specifiche per l’Italia verrà svelata in autunno. Nello Speciale Motori vi anticipiamo le caratteristiche tecniche dell’inarrestabile fuoristrada americano.