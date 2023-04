Nuova Renault Clio restyling 2023: tutte le novità

Il design ha una nuova firma luminosa La nuova Clio 2023 si riconosce guardandola all’anteriore: il frontale ha una calandra nuova, più ampia e con uno stile più aggressivo, ospita un nuovo logo in cromo satinato e spazzolato che sfuma verso i fari. Questo restyling regala alla Clio la nomea di primo modello della Nouvelle Vague di Renault grazie a un’inedita firma luminosa con luci diurne a LED che formano una mezza losanga, richiamando il logo. Meno vistose le novità di design al posteriore, che mette in mostra un paraurti rinnovato con prese d’aria aerodinamiche e i fari con lenti trasparenti di cristallo. Questa ventata di freschezza stilistica regala alla Clio anche una nuova tinta opaca ma con effetto perlato, a tre strati, Gris Rafale.

Abitacolo con nuova impostazione e materiali riciclati La plancia della Clio 2023 è dominata dalla nuova strumentazione composta da uno schermo da 7" o 10" con grafica personalizzata e da un infotainment con due nuovi display da 7” (per il sistema audio R&Go) o 9,3" per l'Easy Link, con connessione wireless ad Apple CarPlay e Android Auto. Le finiture mostrano una maggiore ricercatezza e, a regalare questa sensazione, contribuiscono anche i nuovi materiali. L’abitacolo ad esempio è impreziosito da un tessuto composto per il 60% dalla fibra Tencel, che viene prodotta partendo da fonti rinnovabili (legno) e con energie rinnovabili per tutti i processi, mentre in sostituzione della pelle viene ora utilizzato il Tep, un materiale composto da poliestere e fibre bio.

Esprit Alpine è il nuovo allestimento sportivo Già visto su Austral, porta in dote una griglia con finitura glossy Chrome sfumata, il logo Ice Black, elementi aerodinamici dedicati e cerchi in lega da 17" diamantati. Internamente, la Clio Esprit Alpine ha sedili sportivi anteriori, rivestimenti nelle tinte nero e grigio, cuciture blu, ricami “Alpine”, volante sportivo con cuciture rosse, bianche e blu, pedaliera in alluminio e cinture di sicurezza personalizzate, mentre l’infotainment ha una grafica personalizzata.

I motori Nessuna vistosa novità per la gamma delle motorizzazioni disponibili. Il massimo dell’espressione tecnologica resta la E-Tech Full Hybrid da 145 CV, con il 1.6 4 cilindri a benzina da 94 CV e due motori elettrici (un e-motor da 36 kW e uno starter ad alta tensione da 18 kW). In gamma c’è anche il benzina 3 cilindri 1.0 declinato in tre potenze, ovvero da 65 CV, 90 CV e 100 CV, quest’ultimo disponibile anche per la versione bi-fuel (Gpl). Renault completa l’offerta con il turbodiesel 4 cilindri 1.5 da 100 CV.

ADAS Per quanto riguarda il discorso della sicurezza, la Casa francese ha dotato la nuova Clio di ben 20 sistemi di assistenza alla guida tra cui l’Active Driver Assist (con il cruise control adattivo insieme al mantenimento della corsia), la telecamera di parcheggio a 360 gradi e la frenata attiva di emergenza che riconosce i ciclisti e i pedoni.