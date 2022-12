Renault Austral E, la Full Hybrid efficiente e hi-tech

Lunga poco più di 4,5 metri, Renault Austral arriva in questi giorni sul mercato italiano, proprio nel momento in cui il numero uno del gruppo transalpino Luca De Meo è annunciato come nuovo Presidente dellʼAcea, la potente associazione europea dei costruttori auto (prende il posto di Zipse di BMW dal primo gennaio 2023). Dotato di un bagagliaio davvero capiente, da 555 a 1.525 litri, il Suv Renault è anche nel lotto delle 7 finaliste al titolo di “Car of the Year 2023”, riconoscimento che verrà assegnato a Bruxelles il prossimo 13 gennaio.

Austral è proposto a listino in due motorizzazioni benzina mild hybrid a 12V e 48V, con potenze rispettive di 130 e 160 CV, ma soprattutto nella versione Austral E Full Hybrid, potente con i suoi 200 CV complessivi (50 kW, 68 CV il solo motore elettrico). E anche efficiente con consumi medi di 4,5 litri per 100 km nel ciclo misto, e per unʼibrida non plug-in di questa taglia è un vero primato. Il motore termico sia delle mild che delle full hybrid è sempre il 3 cilindri 1.2 turbo, leggero e parco nei consumi. Ad aumentare lʼefficienza ci pensa anche la frenata rigenerativa con 4 livelli di efficacia, da settare tramite levette dietro il volante e particolarmente utile nelle situazioni di traffico e stop-and-go.

Salto di qualità anche per gli interni, hi-tech e raffinati, spaziosi e centrati sul guidatore, con il fiore all’occhiello del display OpenR multifunzione, che integra i servizi e le applicazioni Google, come Maps e Assistant e Google Play. I due grandi display hanno misure di 12 e 9,3 pollici, ai quali si aggiunge lʼhead-up display da 9,3 pollici per un’esperienza di guida tutta digitale, immersiva e connessa. Tre gli allestimenti in Italia: Equilibre, Techno e Iconic, più due pacchetti Alpine per gli ultimi due, e prezzi che vanno da 32.000 a 44.000 euro.

