Renault Kadjar, arriva la versione Black Edition

Il nero e il look “Total Black” caratterizzano questa versione sportiva del Suv Renault. Il colore nero si staglia, infatti, sugli ski anteriori e posteriori, ma anche allʼinterno sui rivestimenti e il cielo dell’abitacolo, mentre di serie è la nuova selleria Alcantara con cuciture rosse. Nuovi anche i cerchi in lega da 19 pollici. La dotazione standard di Kadjar Black Edition comprende il Cruise Control, lʼEasy Park Assist, il sensore degli angoli ciechi e quelli di parcheggio laterali, il sistema di frenata di emergenza attiva con riconoscimento della segnaletica stradale.

Lanciato nel 2015, Renault Kadjar ha già conquistato 600 mila clienti nel mondo (una cinquantina i Paesi in cui è commercializzato), di cui ben 60 mila in Italia. La nuova versione Black Edition permette alla Casa transalpina di lanciare lʼefficiente motorizzazione Blue dCi, turbodiesel di cilindrata 1.7 e 150 CV di potenza, capace di una coppia massima di 340 Nm a 1.750 giri e, di conseguenza, di un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi. Il cambio è però esclusivamente manuale, ma grazie agli iniettori a 8 fori che spingono il gasolio alla pressione di 2.500 bar, per una combustione migliore, i consumi medi scendono fino a 5,3 litri per 100 km nel ciclo misto.

Il carattere dinamico del Suv è garantito dal sistema di trazione integrale, che prevede anche la modalità Lock. In questa il sistema trasmette sempre il 50% della coppia alle ruote posteriori, ottimizzando la marcia in fuoristrada ma è disponibile fino ai 40 km/h. Il prezzo di listino di Renault Kadjar Black Edition Blue dCi 150 CV è di 36.700 euro.