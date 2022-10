Il futuro Renault tra la rete di ricarica propria e il riciclo di materiali

Alle 23 le piazze e i monumenti pubblici, alle 23.45 la Torre Eiffel, ma la nuova “ sobrietà energetica ” che impegna le amministrazioni francesi (non solo la Parigi della sindaca Hidalgo) coinvolge anche riscaldamento e altri tagli in previsione dellʼinverno senza gas russo. Certo non un buon viatico per il Mondial de lʼAuto di Parigi , il salone che dal 17 al 23 ottobre torna in presenza a 4 anni di distanza dallʼultima volta.

Un Salone che appare in declino, con tante defezioni e la leadership saldamente nelle mani dei costruttori auto francesi. Come

Renault

farsi da sé una rete per la ricarica dei veicoli elettrici

entro la metà del 2024 Renault aprirà 200 impianti di ricarica rapida fino a 400 kW: 90 in Francia, 50 in Italia e 50 in Spagna, 10 in Belgio

, che prima ancora dei nuovi modelli annuncia lʼintenzione di. Quasi a voler dire che “se aspetto che si muovano le istituzioni facciamo notte!”. Quante volte lʼabbiamo sentita questa frase da genitori frementi, fidanzate e fidanzati impazienti, capouffici in astinenza da ordini? Così, per evitare che scenda la notte (e si spengano le luci per sobrietà energetica),

A gestire la rete sarà

Mobilize

Ogni stazione sarà accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7

, il nuovo brand per la mobilità elettrica del gruppo transalpino, che collocherà le stazioni di ricarica presso le concessionarie Renault situate a non più di 5 minuti di guida da unʼuscita autostradale. Scelta astuta, perché fuori dalle autostrade significa risparmiare sui costi di una concessione autostradale, e utilizzare poi le proprie concessionarie abbatte i costi ulteriormente.per gli automobilisti di tutte le marche di auto ricaricabili, e sarà allestita con spazi di accoglienza, giochi per bambini e distributori automatici di bevande e snack.

The Future Is Neutral

economia circolare

riciclo dei materiali

The Future Is Neutral

3 milioni di tonnellate lʼimpiego di acciaio riciclato

‒ La transizione energetica non si esaurisce però nel passaggio dai motori a combustione a quelli elettrici. Cʼè un discorso, in fase molto avanzato, sullʼe sul, ancor più pressante dopo due anni di crisi nella fornitura globale di microchip. Anche qui Renault vuol dire la sua e nella conferenza “” ha annunciato lʼobiettivo di divenire “neutrale” dal punto di vista produttivo entro il 2030. Per farlo intende portare a(nel 2021 è stato di 1,8 milioni di tonnellate), sestuplicare la quantità di plastica e rame recuperati, triplicare quella del platino, del palladio e del rodio.

“Oggi facciamo un altro passo nel nostro storico impegno per lʼeconomia circolare”, ha detto il numero uno del Gruppo Renault

Luca De Meo

senza soldi non si cantano messe

Parigi val bene una messa… cantata!

nel corso della conferenza. Dal 2024 Renault vuole arrivare a 4.500 tonnellate di materiali riciclati dalle batterie delle auto elettriche. Servono però investimenti e “The Future Is Neutral” ha chiamato a raccolta gli investitori esterni, lʼobiettivo è il cofinanziamento dei progetti per circa 500 milioni di euro. Perché un futuro ecosostenibile costa, e viene in mente il vecchio detto che “”. Invece