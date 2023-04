Jeep Wrangler restyling

Il modello per gli Stati Uniti è stato presentato nei giorni scorsi al Salone di New York, mentre la versione con le specifiche per l’Italia verrà svelata in autunno.

Le novità iniziano nel frontale, dove si nota una nuova griglia a sette feritoie con le lamelle più sottili, le cornici in grigio metallizzato e il bordo in tinta.

Nell’abitacolo arriva il sistema di infotainment UConnect 5 con schermo touch da 12.3 pollici, ma debuttano anche i sedili anteriori regolabili. Più attenzione alla sicurezza con inediti airbag laterali a tendina per la prima e la seconda fila di sedili e con ben 85 sistemi di sicurezza sia attiva che passiva.

La Jeep Wrangler 2024 sarà disponibile nelle versioni Sport, Willys, Sahara, High Altitude, Rubicon e Rubicon 392. Per l’America le motorizzazioni sono quattro, dalla ibrida plug-in 4xe da 270 CV fino all’unità V8 da 470 CV.

Tra le novità tecniche per il fuoristrada puro, troviamo un nuovo assale posteriore sulle versioni Rubicon, la telecamera off-road integrata e i paraurti in acciaio. La Wrangler è anche il primo modello Jeep a offrire il sistema di guida Trails Offroad, che consente di pianificare in modo più semplice i percorsi in fuoristrada, grazie a 62 guide dettagliate su altrettanti tracciati.