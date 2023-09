Speciale Motori 2023: Mercedes-Benz GLC Coupé, Peugeot e-3008, Volkswagen ID.GTI, KTM 890 Adventure R Rally

In questo Speciale trovate prova e approfondimento tecnico di due Suv medio grandi, ma anche un'anticipazione del futuro GTI secondo Volkswagen. Infine, uno sguardo attento alla KTM 890 in una veste molto particolare.

Per vedere cosa accadrà nel futuro, abbiamo curiosato in casa Volkswagen, che ha presentato una concept che prefigura la nuova idea di GTI secondo il brand tedesco. Per chi ama le due ruote, trovate il nostro approfondimento sull'ultima versione inarrestabile della nuova KTM.

Mercedes-Benz GLC Coupé, il nostro primo contatto Nuovo design ma anche una dotazione di serie più completa, mentre tra le motorizzazioni figurano in listino unità a gasolio e a benzina elettrificate. Colti dalla curiosità, ci siamo messi al volante della nuova Mercedes-Benz GLC Coupé 300de, suv medio-grande della Stella a tre punte, che conquista non solo per il nuovo stile ma anche per dimensioni più grandi e per una dotazione di serie ancora più ricca. In questo video trovate le nostre sensazioni di guida.

Nuova Peugeot e-3008 La casa francese ha presentato la nuova Peugeot e-3008, dopo che erano già stati anticipati sia il design degli interni che le linee della carrozzeria. Il modello elettrico arriva per primo – con la presenza nelle concessionarie programmata per febbraio 2024 – mentre le versioni endotermiche arriveranno successivamente nel corso dell’anno. Il design della e-3008 rappresenta un’evoluzione del linguaggio stilistico visto finora, di cui riprende alcuni elementi come la firma luminosa con i tre led ad artiglio. Diversi elementi sono invece di rottura con il passato. Scoprite tutte le novità della nuova e-3008 in questo Speciale Motori.

Ufficio stampa Peugeot

Volkswagen ID-GTI Concept Ecco come sarà il futuro GTI secondo Volkswagen, che in questo caso offre l’ennesima spinta al processo di elettrificazione del settore automotive. Il concept della ID.GTI ha anche il compito di svelare l’idea di design che il marchio tedesco ha sulle future compatte. Se siete curiosi di conoscere il pensiero stilistico avanguardista del brand tedesco, allora guardate il video qui sopra.

Ufficio stampa Volkswagen

KTM 890 Adventure R Rally 2024 Prodotta in serie limitata, fa tesoro dell’esperienza accumulata nei rally e si presenta con caratteristiche e dotazioni che la posizionano in alto tra le moto da viaggio, ma con la voglia di enduro. In KTM non hanno dubbi, la nuova 890 Adventure R Rally 2024 “è la Adventure più performante del suo segmento''. Dopo tutto in KTM l’offroad ce l’hanno nel sangue e con lo stesso spirito e approccio con cui ogni volta si preparano a eventi speciali come la Dakar, hanno progettato questa nuova moto da travel-enduro.