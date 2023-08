Mercedes-Benz Classe E Station Wagon 2023

La lunghezza rimane la stessa della generazione che va a sostituire (4,95 metri, appena 4 mm in più), mentre la larghezza aumenta di quasi 3 centimetri (1,88 metri) e il passo è più lungo di circa 2 centimetri.

Il design riprende gli stilemi della nuova Mercedes Classe E e ovviamente la parte posteriore rappresenta la novità di questa versione: il terzo finestrino disegna una curva appuntita quanto basta per risultate armonica e ben proporzionata, mentre i gruppi ottici richiamano nella forma quelli già visti sulla berlina, con un elemento orizzontale di collegamento tra di essi e un listello cromato nella parte superiore.

Il bagagliaio si presenta come un vano estremamente rifinito ma meno capiente della generazione che sostituisce (615 litri rispetto ai precedenti 640). Le versioni plug-in hybrid vedono leggermente ridursi la capacità di carico a 460 litri.

Le motorizzazioni sono tutte elettrificate, mild hybrid o plug-in hybrid. Come per la berlina ci sono motori termici a quattro o sei cilindri abbinati ad un alternatore-starter e ad un motore elettrico che genera fino a 23 CV e 205 Nm come potenza aggiuntiva.

Le vendite partiranno nei principali mercati europei a partire dal prossimo autunno, ma al momento non sono stati rilasciati i prezzi per il nostro Paese.