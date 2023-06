Speciale Motori 2023: BYD Atto 3, Porsche Mission X, Fiat Topolino, Yamaha Ténéré 700 World Rally

BYD Atto 3, la nostra prova

Il mercato italiano vede l’ingresso di un nuovo costruttore. E non uno qualsiasi. Si tratta della cinese BYD (si pronuncia all’inglese “b-uai-d”), acronimo di “Build Your Dreams”, un colosso attivo in diversi settori che si presenta in Italia con un’offensiva di prodotto 100% elettrica e posizionata nella fascia premium del mercato, con prezzi competitivi. Abbiamo messo alla prova la BYD Atto 3, modello chiave per il mercato italiano, dato che va ad inserirsi nel combattutissimo segmento C-SUV all’interno del quale si distingue per i contenuti molto ricchi, che la rendono una proposta estremamente interessante. Si tratta del primo SUV costruito sulla e-Platform 3.0 di BYD, progettata per i modelli elettrici di ultima generazione del Marchio. Se volete saperne di più, guardate il servizio che segue.