Skoda Fabia Monte Carlo, arriva la versione top

Con il suo look sportivo e particolari tecnici di qualità, il nuovo allestimento di pone al top della gamma della 5 porte rinnovata di recente. Skoda Fabia Monte Carlo si caratterizza per i

fascioni paraurti e le minigonne laterali

lʼassetto ribassato di 15 mm

3 cilindri 1.0 benzina: da 80 CV e le due turbo da 95 e 110 CV

, per i cerchi da 17 pollici (optional da 18” in lega), il tetto in colore nero lucido e la vernice metallizzata inclusa nel prezzo. A richiesta è proposto anchecon molle più rigide, che consente una guida ancora più sportiva. Tre le motorizzazioni offerte in Italia, tutte. Solo per questʼultima cʼè a richiesta anche il cambio DSG a doppia frizione.

Allʼinterno la Fabia Monte Carlo si fa apprezzare per i

sedili sportivi con poggiatesta integrati

Virtual Cockpit

nuova Fabia Monte Carlo costa a partire da 20.100 euro

e decorati con un nuovo tessuto in “carbon-look”, presente anche sull’inserto in plancia. Dettagli rossi, il volante a tre razze rivestito in pelle e la pedaliera sportiva in metallo danno unʼimpronta dinamica marcata alla vettura. Ottimo anche il pacchetto hi-tech di bordo, che va dalla strumentazione digitaledi serie ai due distinti tipi di touch screen: da 8 o 9,2 pollici. In arrivo nelle concessionarie Skoda nelle prossime settimane, la