Rolls-Royce Wraith e Dawn, i gioielli reali inglesi

Rolls-Royce sta vivendo un momento dʼoro, nel 2018 ha venduto 4.107 automobili, un record mai raggiunto nei suoi 115 anni di storia . La Brexit non sembra incidere più di tanto sui settori del lusso e lo dimostrano i 200 nuovi posti di lavoro creati a Crewe , tanto che per la prima volta la forza lavoro in Rolls-Royce ha superato i 2.000 addetti. Per Cullinan , il primo Suv Rolls-Royce, è già tutta esaurita la produzione fino al terzo trimestre del 2019, lʼultimo cliente visto al volante è Cristiano Ronaldo , che ha raggiunto la Continassa (dove la Juve si allena) a bordo del super esclusivo Suv britannico.

In queste immagini però vi mostriamo due altri gioielli della Casa inglese: il coupé Wraith e la cabriolet Dawn. Si tratta di due espressioni pure dellʼesclusività del brand Rolls-Royce. Due modelli maestosi, puliti nelle linee e meravigliosi per i contenuti tecnici, di comfort e per lʼunicità che propongono. La stessa configurazione 2+2 posti non significa che dietro cʼè poco spazio, ma al contrario ci sono due poltrone ultra confortevoli, come nel più elegante dei salotti, dove potersi accomodare con leggiadria.