26 settembre 2015 Rolls-Royce Dawn, la super cabrio Al centro del progetto la perfezione

Lʼalba di una nuova era ha inizio nella fascia di mercato più lussuosa che ci sia. Retorica facile se il modello si chiama Dawn (alba, appunto) e a proporlo è Rolls-Royce al Salone di Francoforte. È una cabrio Dawn, anzi una super cabriolet che esalta il lusso a livelli inarrivabili. Perché non cʼè niente in una Rolls-Royce che possa dirsi "ben fatto”, il concetto che conta per uno qualsiasi dei suoi dettagli è soltanto quello di "perfezione".

Rolls-Royce Dawn è una decappottabile che richiama nel nome le 28 cabrio che la mitica factory inglese produsse tra il 1950 e il 1954. È una vettura di rappresentanza, lunga 5,28 metri, soltanto che è scoperta, e che richiede lʼautista prima ancora del proprietario. Gli interni sono meravigliosi e la configurazione 2+2 posti non inganni: non significa che dietro cʼè poco spazio, come nelle auto sportive, ma che allʼopposto ci sono due poltrone posteriori ultra confortevoli, che hanno a disposizione una quantità di spazio e una qualità di contenuti comfort che ci si può accomodare come nel più elegante dei salotti. Più che di pregio, gli inserti sono dʼelite, come il legno a poro aperto Canadel per la plancia e il touch screen da 10,2 pollici come monitor di bordo.