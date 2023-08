Rolls-Royce Amethyst Droptail, unica e speciale

La Amethyst Droptail è l’ultima delle one off che si aggiunge alla piccola ma preziosa produzione realizzata su misura...e sicuramente non sarà l’ultima della serie.

Creata ad arte Si racconta che la Rolls-Royce Amethyst Droptail sia stata commissionata da un mecenate che colleziona gioielli preziosi (con questo termine intendiamo anche automobili come questa) nel suo museo privato. Ciò che ha chiesto alla Rolls-Royce era una Droptail ispirata all’ametista, che pare fosse la pietra portafortuna del figlio oltre a simboleggiare purezza e resilienza. Ha una carrozzeria verniciata di viola tenue, con dettagli in contrasto di colore viola intenso; di profilo mette in mostra i cerchi in alluminio lucidato da 22” sfumati di vernice color malva. Sulla Amethyst Droptail c’è una griglia con finitura lucidata e spazzolata a mano, che a Rolls-Royce è costata 50 ore di lavoro; sotto di essa c’è una presa d'aria realizzata in materiale composito leggero stampato con 202 lingotti di acciaio inossidabile, lucidati a mano e verniciati con la tonalità Globe Amaranth. La zona della vettura che suscita più curiosità è quella posteriore, dove spicca una superficie in legno “grezzo”, ma la Amethyst sfoggia anche un vetro elettrocromico, che è opaco quando è disattivato e diventa traslucido quando viene attivato.

Gli interni sono frutto di ricercatezza Rolls-Royce Amethyst Droptail ha un abitacolo davvero unico per l’esclusività dei materiali scelti e la combinazione tra loro. Tra questi troviamo un legno Calamander Light a poro aperto, che genera un perfetto contrasto con il resto della pelle presente negli interni di tonalità Sand Dunes, scelta appositamente per abbinarsi al meglio ai fili caramellati del legno a poro aperto Calamander Light. Va sottolineato che per la Amethyst Droptail, Rolls-Royce ha creato la più estesa superficie in legno della sua storia, attraverso un processo di impiallacciatura completamente nuovo. Si tratta di un procedimento che lega due tecniche di lavorazione: la prima si chiama “bookmatching” in cui i fogli di legno si specchiano tra loro, la seconda prende il nome di “slip-matching”, in cui i fogli di legno sono allineati uno accanto all’altro in sequenza, per creare un motivo a venature ripetute su un unico pezzo di legno.