Volvo EX30: nuovo SUV compatto elettrico premium

Progettata sulla piattaforma SEA di Geely, la Volvo EX30 è una vettura lunga 4,23 metri caratterizzata da un design sobrio ed essenziale, in tipico stile Volvo. Grande attenzione alla sostenibilità, grazie all’utilizzo di materiali riciclabili per gli interni, dalle plastiche ai tessuti. Il nuovo modello, inoltre, ha l’impronta di carbonio più bassa di qualsiasi altra Volvo.

Nell’abitacolo il minimalismo la fa da padrone: la plancia prevede un unico elemento al centro, senza strumentazione davanti al guidatore. Si tratta di uno schermo verticale da 12,3 pollici con sistema operativo Google, connessione 5G di bordo e aggiornamenti over-the-air. Le informazioni di guida come la velocità, l’autonomia e i chilometri percorsi sono contenute nella parte alta dello schermo. Tra le innovazioni della EX30 c’è una soundbar che occupa la superficie orizzontale superiore ed è ispirata al mondo dell’intrattenimento domestico.

Tre le varianti disponibili per Volvo EX30. La versione Single Motor viene offerta con un motore posteriore da 272 CV e due tagli di batterie: da 51 kWh al litio-ferro-fosfato (per 344 km di autonomia nel ciclo Wltp) e da 69 kWh al nichel-manganese-cobalto (per 480 km di autonomia dichiarata). La versione Twin Motor Performance è equipaggiata con due motori e trazione integrale, per un totale di 428 CV e 543 Nm, in abbinamento alla stessa batteria da 69 kWh della Single Motor Extended Range. La ricarica arriva fino a 175 kW in corrente continua e consente di ricaricare dal 10 all’80% in 28 minuti.

Il nuovo SUV elettrico di Volvo è già prenotabile in concessionaria oppure online con prezzi a partire da 35.900 euro. Le prime consegne sono previste a partire da gennaio 2024. In un secondo momento arriverà anche la versione EX30 Cross Country, che sarà caratterizzata dall’assetto rialzato e da un allestimento maggiormente orientato all’off-road.