Porsche Taycan GTS, trazione elettrica super sportiva

Modello inedito nella gamma della coupé 4 porte elettrica, Porsche Taycan GTS fa il suo debutto oggi al Los Angeles Auto Show. Al suo fianco ci sarà anche la Taycan GTS Sport Turismo, in pratica la carrozzeria Sport Wagon della famiglia. Grazie alla configurazione del tetto, questa offre più spazio sul sedile posteriore e un più capiente bagagliaio, fino a 1.200 litri. Ma soprattutto le nuove Taycan recano le stimmate di una sigla ‒ GTS sta per Gran Turismo Sport ‒ che è il fiore allʼocchiello di molti modelli del brand di Stoccarda, a cominciare dalla storica Porsche 904 Carrera GTS del 1963.

La Taycan GTS si caratterizza per lʼeccezionale potenza del powertrain elettrico. Avviando il Launch Control, che riduce i tempi di accelerazione allʼavvio, lʼauto sviluppa un overboost di potenza di 440 kW (cioè 598 CV), per unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h che viene raggiunta in appena 3,7 secondi e sia dalla berlina che dalla wagon. La velocità massima è di 250 km/h, cosa già di per sé inusuale per unʼauto elettrica, ma segno che oramai anche le barriere della velocità autolimitata sono cadute su questo tipo di trazione.

Le sospensioni pneumatiche adattive, che includono la regolazione elettronica degli ammortizzatori, sono state tarate in modo specifico alla GTS, a tutto vantaggio della dinamica laterale. A richiesta è disponibile anche lʼasse posteriore sterzante, che rafforza la vocazione sportiva dellʼauto. Quanto allʼestetica, molti particolari di questa versione sono specifici, soprattutto i dettagli neri sulla carrozzeria e negli interni con il nuovo materiale Race-Tex nero.

Altro optional di pregio è il tetto panoramico con funzione “Sunshine Control”, che passa dal trasparente allʼopaco premendo semplicemente un tasto. Le nuove Porsche Taycan GTS e Taycan GTS Sport Turismo arriveranno sul mercato italiano ad aprile 2022. I prezzi partono da 137.231 euro per la prima e da 138.207 euro per la seconda.