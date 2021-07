Porsche rilancia la sportività atletica della 911 GTS

Stile sobrio, forza atletica e la leggerezza di 25 chili in meno. A 12 anni dallʼesordio, Porsche lancia la seconda generazione della 911 GTS (sigla che sta per granturismo sportiva), con una struttura che impiega fibra di carbonio e con una buona iniezione di potenza ‒ 30 CV in più ‒ per il motore boxer 6 cilindri 3.0 turbo, che eroga ora 480 CV .

Nuove Porsche 911 GTS Ufficio stampa 1 di 12 Ufficio stampa 2 di 12 Ufficio stampa 3 di 12 Ufficio stampa 4 di 12 Ufficio stampa 5 di 12 Ufficio stampa 6 di 12 Ufficio stampa 7 di 12 Ufficio stampa 8 di 12 Ufficio stampa 9 di 12 Ufficio stampa 10 di 12 Ufficio stampa 11 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

La coppia massima è di 570 Nm, con un incremento di 20 Nm rispetto al modello precedente. Ciò permette, in abbinamento al cambio a doppia frizione e 8 rapporti, di passare da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi appena, solo qualche decimo in più se si opta per lʼalternativa del cambio manuale a 7 marce. Per le nuove 911 GTS Porsche ha definito un telaio specifico, ribassato di 10 mm rispetto alle altre 911 e con sospensioni attive, con regolazione elettronica degli ammortizzatori. La dinamica di marcia risulta pertanto impeccabile, dal punto di vista prestazionale e da quello della stabilità e sicurezza.

Upgrade importante anche per gli interni, dove cʼè il nuovo assistente vocale che risponde a “Hey Porsche” e integra gli smartphone dei sistemi operativi iOS e Android. Il nero è il colore dominante degli interni, dove spiccano i sedili sportivi Plus con regolazione elettrica a quattro vie e vari dettagli in microfibra Race-Tex creano un ambiente dinamico e al tempo stesso elegante. Nella dotazione standard sono inclusi il volante GT Sport e il pacchetto Sport Chrono con selettore per le modalità di marcia.

La gamma si compone di 5 varianti di modello: 911 Carrera GTS a trazione posteriore Coupé e Cabriolet; 911 Carrera 4 GTS con l quattro ruote motrici e la doppia opzione di carrozzeria Coupé e Cabriolet; infine lʼesclusiva 911 Targa 4 GTS (a tetto scoperto) con la trazione integrale. La forbice di prezzi va da 146.743 a 169.435 euro.

Porsche 911 GT3 con pacchetto Touring

Nella esplosiva famiglia della 911 cʼè spazio anche per la 7° generazione della GT3. Si tratta semplicemente di una supercar, capace di sviluppare 510 CV di potenza col motore boxer 6 cilindri 4.0 e col cambio sportivo GT a 6 marce di serie. Per la prima volta, il pacchetto Touring può essere abbinato anche al cambio a doppia frizione PDK a 7 rapporti senza costi aggiuntivi. La differenza più evidente, dal punto di vista estetico, è la mancanza dellʼala posteriore fissa della 911 GT3, sostituita da uno spoiler a estensione automatica, che garantisce la deportanza necessaria alle alte velocità. Il pacchetto Touring eleva lʼequipaggiamento della 911 GT3, prevedendo infatti dotazioni come i fari a LED dinamici, i freni carboceramici, il sistema di sollevamento dellʼasse anteriore, il pack Chrono e altro. Porsche 911 GT3 costa da 176.855 euro, stesso prezzo con o senza il pacchetto Touring.

E per la 911 GT3 il nuovo pacchetto Touring Ufficio stampa 1 di 11 Ufficio stampa 2 di 11 Ufficio stampa 3 di 11 Ufficio stampa 4 di 11 Ufficio stampa 5 di 11 Ufficio stampa 6 di 11 Ufficio stampa 7 di 11 Ufficio stampa 8 di 11 Ufficio stampa 9 di 11 Ufficio stampa 10 di 11 Ufficio stampa 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nello speciale motori anche la Porsche 911 GTS