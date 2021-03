Porsche Taycan Cross Turismo, elettrica e sportiva

Per la Taycan Cross Turismo è stata realizzata unʼinnovativa architettura elettrica a 800 volt e la trazione integrale è a gestione completamente elettronica. Il lato sportivo dellʼauto è pienamente espresso dalle sospensioni pneumatiche adattive, che garantiscono prestazioni senza compromessi anche in fuoristrada. Optional è poi il pacchetto “Off-Road Design”, che aumenta lʼaltezza da terra fino a 30 millimetri e aggiunge speciali alette agli angoli dei paraurti anteriore e posteriore, a moʼ di protezione. Inoltre è di serie la modalità “Gravel Mode” che ottimizza la guida su strade sterrate.

Esteticamente la Cross Turismo si distingue dalla “sorella” berlina per i due volumi, sebbene molto accentuati, e il tetto “flyline” che digrada in stile coupé verso lʼampio portellone. Una configurazione che permette di guadagnare 47 millimetri di spazio in più per la testa dei passeggeri posteriori e oltre 1.200 litri di capacità di carico. Un modello che è un vero campione di versatilità. Tra gli accessori pensati appositamente per la wagon sportiva, spicca il nuovo portapacchi posteriore e porta-biciclette, tra cui le nuove bici elettriche Porsche eBike Sport ed eBike Cross.

Sono quattro le varianti di potenza della Taycan Cross Turismo, con la “Performance Battery Plus” da 93,4 kWh sempre inclusa nella dotazione di serie. La gamma inizia con la Taycan 4 Cross Turismo da 280 kW (380 CV), con autonomia da 388 a 452 km e già in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi, per una velocità massima 220 km/h. Cʼè poi la 4S da 360 kW (490 CV), e lʼaccelerazione scende a 4,1 secondi per una velocità massima di 240 km/h. Poi ci sono le due Turbo e Turbo S, entrambe da 460 kW (625 CV), con accelerazioni rispettive da 0 a 100 orari in 3,3 e 2,9 secondi e velocità di 250 km/h. Lʼautonomia della Turbo S scende però da 388 a 419 chilometri.

“Il futuro appartiene alla mobilità elettrica ‒ ha detto il numero uno di Porsche, Oliver Blume ‒ e con la Taycan Cross Turismo facciamo un altro grande passo in questa direzione. Entro il 2025, la metà di tutte le nuove Porsche che consegneremo avranno un sistema di trazione elettrificata”. Disponibili dalla prossima estate, la Taycan Cross Turismo ha un listino che parte da 96.841 euro.