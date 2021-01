Porsche Taycan, arrivano le versioni a trazione posteriore

Porsche Taycan non difetta certo di sportività. È acquistabile con due diverse batterie: con la Performance Battery eroga fino a 300 kW di potenza (408 CV) grazie allʼ“overboost” espresso dal Launch Control; con la Performance Battery Plus si arriva a 350 kW (476 CV). Questʼultima è dotata di una batteria da 93,4 kWh, che garantisce unʼautonomia di marcia a emissioni zero fino a 484 km, ma anche la prima versione (batteria da 79,2 kWh) non scherza con i suoi 431 km con una singola ricarica. Entusiasmanti le prestazioni, lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 5,4 secondi, in entrambi i casi, e la velocità massima raggiunge i 230 km orari.

Con un Cx di 0,22, la berlina elettrica Porsche vanta unʼaerodinamica perfetta. La silhouette unisce lʼinconfondibile DNA stilistico del design Porsche con la resa aerodinamica che si deve a unʼauto 100% elettrica. Specifici sono poi i cerchi da 19 pollici ottimizzati dal punto di vista aerodinamico, mentre il sottoparaurti anteriore, le soglie laterali e il diffusore posteriore di colore nero sono uguali a quelli della Taycan 4S. I proiettori a LED fanno parte della dotazione di serie. Optional sono lʼhead-up display a colori e il caricabatterie di bordo con capacità di ricarica fino a 22 kW. Due i vani bagagli: uno anteriore da 84 litri e uno posteriore da 407 litri.

Porsche Taycan ha le sospensioni pneumatiche adattive, dotate di una funzione Smartlift che aumenta automaticamente lʼaltezza da terra quando lʼauto transita su dossi o vialetti del garage. La funzione Smartlift può anche intervenire attivamente sullʼaltezza dellʼauto nel corso di viaggi in autostrada e regolarne lʼaltezza durante la marcia. Perché questa berlina elettrica è concepita per viaggiare a lungo e perciò ha valore lʼannuncio dellʼintesa con Q8 e Enel X per creare una rete di stazioni di ricarica ultrafast (High Power Charging) in 20 aree di servizio Q8 italiane entro la fine del 2021.

Ultima arrivata nella gamma Taycan, fa sue le novità del Model Year 2021, come la funzione “Plug & Charge” che consente di effettuare la ricarica e i relativi pagamenti senza bisogno di carte o di una app: non appena il cavo di ricarica viene collegato, la Taycan stabilisce una comunicazione crittografata con la stazione di ricarica e avvia in automatico il pagamento. E i tempi di ricarica sono velocissimi, in circa 22 minuti le batterie possono essere caricate dal 5 allʼ80% della piena capacità. Nelle concessionarie italiane da marzo 2021, Porsche Taycan costa da 86.471 euro, IVA e dotazioni specifiche incluse.