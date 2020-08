Porsche nuove Panamera Berlina e Sport Turismo

Una combinazione unica di opposti: sportiva sempre, ecologica come non mai. Stiamo parlando della nuova generazione di Porsche Panamera , lʼammiraglia del brand tedesco che si presenta con nuove motorizzazioni e ben tre varianti di carrozzeria: la classica berlina a 4 porte, la wagon Sport Turismo e una berlina a passo lungo per alcuni mercati dedicati.

In casa Porsche la Panamera è un manifesto del potenziale industriale dellʼazienda. Più di unʼammiraglia, una bandiera che non si farà sostituire dalla Taycan, lʼaltra 4 porte ma 100% elettrica in arrivo sui mercati. E per dimostrarlo, ecco che la nuova Panamera si presenta anche in versione 4S E-Hybrid, a doppia alimentazione benzina/ elettrica e ricarica plug-in, che sviluppa 412 kW (560 CV) di potenza complessiva, ma soprattutto offre unʼautonomia in modalità solo elettrica incrementata del 30% rispetto alle precedenti ibride Porsche, pari a 54 km a emissioni zero.

E poi cʼè lʼanima sportiva, con la superba Panamera Turbo S che monta il motore V8 biturbo da 463 kW (630 CV), fantastica rappresentazione di unʼauto a 4 porte ultra-prestazionale. Sviluppa 80 CV in più della vecchia Panamera Turbo S e 50 Nm in più di coppia, fino al top stratosferico di 820 Nm, così da spuntare unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in 3,1 secondi! Per una berlina di quasi 5 metri è il segno di una dinamicità fantastica, che può inoltre contare su una specifica versione delle sospensioni pneumatiche a tre camere e sul sistema di stabilizzazione del rollio e dellʼassetto.

Torniamo alla Panamera 4S E-Hybrid, il cui motore elettrico da 100 kW (136 CV) è integrato allʼinterno della trasmissione a doppia frizione PDK. Sostiene il possente motore biturbo benzina V6 da 2,9 litri e 440 CV, arrivando a un picco di coppia di 750 Nm, che significa uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e alla velocità massima in assenza di limiti pari a 298 km/h! Unʼibrida dal sapore supersportivo, che a conti fatti non si distanzia troppo dalle performance della Turbo S da 630 CV.

Nella famiglia della nuova Panamera ci sono poi anche le versioni “normali”, dalla Panamera 4 con motore 6 cilindri da 330 CV alla GTS potenziata a 480 CV. Il sistema multimediale Porsche Communication Management è stato migliorato con nuove funzioni e servizi digitali, come il Voice Pilot e il Risk Radar, che allerta sui segnali stradali. Ampia la forbice di prezzi italiana della nuova Porsche Panamera, che va da 97.080 a 203.830 euro.