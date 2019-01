24 gennaio 2019 08:10 Porsche Panamera GTS e GTS Sport Turismo Prestazioni da supercar per lʼammiraglia tedesca

Sono tante le sorprese che sfodera la nuova Porsche Panamera GTS, la versione più sportiva della berlina 4 porte di Stoccarda. Tecnologie, dotazioni, sellerie, adeguamenti tecnici, ma sotto sotto il vero “maquillage” riguarda sempre il lato sportivo, con un motore V8 biturbo di 4 litri capace di performance strabilianti!

Nelle due versioni GTS e GTS Sport Turismo, vale a dire le due varianti di carrozzeria berlina e wagon, lʼammiraglia Porsche arriva a sviluppare 20 cavalli di potenza e 100 Nm di coppia in più rispetto al modello precedente. Il motore 8 cilindri biturbo benzina 4.0 sviluppa fino a 460 CV e 620 Nm di coppia massima, riuscendo così ad accelerare da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi! Per una velocità che supera i 290 orari. Come una 911 Carrera per intenderci, solo che qui siamo in presenza di unʼauto di rappresentanza lunga 5 metri! Porsche ha dotato le nuove Panamera GTS del pacchetto Sport Chrono di serie.

Non solo, ma di serie sono anche la trazione integrale attiva e il cambio a doppia frizione PDK a 8 rapporti. Una sportiva a tutto tondo lʼammiraglia Porsche, che in questa versione GTS dispone di un assetto dinamico, con telaio sportivo ribassato di 10 millimetri e sospensioni pneumatiche a tripla camera, con gli ammortizzatori a regolazione elettronica. Per rispondere ai nuovi criteri sui gas di scarico nellʼUE, è di serie pure il filtro antiparticolato per motori a benzina.