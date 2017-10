Porsche rende “elettrica” la Panamera Wagon

Il passo ormai è stato fatto, la trazione ibrida elettrica fa sempre più parte dellʼofferta Porsche , che la propone adesso sulla Panamera Sport Turismo . È la carrozzeria wagon dellʼammiraglia tedesca, già di per sé innovativa nella gamma, ma il plus della doppia alimentazione benzina ed elettrica rende questo modello 4+1 posti davvero unico.

I 310 km/h di velocità massima ne sono un altro segnale evidente, seppur vincolati alle Autobahn tedesche prive di limiti di velocità. La Panamera Sport Turismo ibrida non è però soltanto potenza, declinata in forme nuove, ma è anche rispetto ambientale. I consumi medi nel ciclo misto europeo si attestano sui 3 litri di benzina per 100 km, niente male per una macchina di questa stazza e con un generoso motore V8! Andando in modalità esclusivamente elettrica, la super wagon Porsche riesce a fare una cinquantina di chilometri a emissioni zero, alla velocità massima di 160 km/h, e anche questa pare una bella esperienza.