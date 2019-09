Elettrica 100 percento 15 settembre 2019 08:30 Taycan, il blitz di Porsche fra le berline sportive Allo IAA novità anche per 911, Cayenne e Macan

È la Taycan lʼoggetto più ammirato allo stand Porsche, ma non mancano a Francoforte le novità per le gamme 911 Carrera, Cayenne e Macan. Taycan è la nuova 4 porte 100% elettrica che proietta Porsche in una nuova era, forse il punto di svolta dopo 70 anni e la scomparsa, poche settimane fa, di Ferdinand Piech, storico leader della Casa, le cui sorti aveva legato a quelle del gruppo Volkswagen.

Con i suoi 450 km di autonomia a batterie cariche, Porsche Taycan è lʼammiraglia alternativa alla Panamera e va a sfidare direttamente la Tesla Model S. Ha avuto una lunga incubazione, perché Porsche non poteva limitarsi a produrre unʼauto elettrica, ma una sportiva a tutto tondo che dal punto di vista prestazionale non sminuisse il potenziale del brand. Non per niente le due versioni esposte a Francoforte sono le più potenti della gamma: Taycan Turbo con motore elettrico da 500 kW (pari a 680 CV) e Taycan Turbo S da 560 kW (760 CV). La prima accelera da 0 a 100 in 3,2 secondi, la Turbo S in 2,8 secondi! La velocità massima raggiunta dai due modelli è di 260 km orari.

La prerogativa della Taycan sta però nella batteria da 800 Volt, una premiere nellʼindustria dellʼauto elettrica. Consente ricariche super rapide con colonnine a corrente continua: 5 minuti bastano per percorrere 100 km. Con 22,5 minuti di ricarica si ottiene lʼ80% di capacità della batteria, ma la Taycan è ricaricabile anche da casa utilizzando fino a 11 kW di corrente alternata. Il design filante in perfetto stile Porsche sfodera un impressionante Cx di 0,22 e lʼauto è dotata di due vani bagagli: uno anteriore con capacità di 81 litri e uno posteriore da 366 litri. I prezzi di Taycan Turbo partono da 157.000 euro, di Taycan Turbo S da 191.000 euro.