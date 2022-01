Porsche accelera sempre e ora tocca alla Taycan Sport Turismo

Si chiama Taycan Sport Turismo ed è il nuovo modello Porsche che debutterà entro la primavera su scala globale. Come la Taycan ha la trazione al 100% elettrica , ma la carrozzeria Sport Turismo indica quella di una Shooting Brake , vale a dire una specie di wagon sportiva che la Casa tedesca ha già sperimentato con la Panamera. È la terza variante di carrozzeria per Taycan, oltre alla berlina e alla Cross Turismo .

Insomma, non cʼè crisi che Porsche soffra. Può essere una drammatica situazione finanziaria sui mercati globali o una crisi delle forniture mondiali o una pandemia, Porsche cresce sempre! Lʼanno scorso ha superato le 300.000 immatricolazioni nel mondo, un anno record, manco a dirlo. Così a una clientela sempre più esigente bisogna offrire sempre di più e la Taycan Sport Turismo, con le sue 5 versioni, raggiunge lo scopo. Grande il bagagliaio con 446 litri di capacità, più 84 litri sotto il cofano anteriore, ma tra le sorprese spicca il tetto panoramico con funzione Sunshine Control, dotato cioè di uno speciale dispositivo ad azionamento elettrico antiabbagliante per i passeggeri allʼinterno.

La prima versione della Porsche Taycan Sport Turismo sarà la GTS, già a fine febbraio, forte di un powertrain da 380 kW (equivalenti a 517 CV) e della trazione integrale elettrica. A listino in Italia costerà da 138.207 euro. Poi arriveranno le altre versioni: Taycan Sport Turismo con 240 kW di potenza (326 CV) e trazione posteriore, a richiesta anche con una batteria Performance Plus da 280 kW (380 CV). Costerà a partire da 90.277 euro. A trazione integrale sarà invece la Taycan 4S Sport Turismo da 320 kW (435 CV) e con la stessa opzione per la batteria Performance Plus da 360 kW (490 CV). Prezzo da 111.658 euro.

Le due versioni più potenti sono la Taycan Turbo Sport Turismo e la Taycan Turbo S Sport Turismo. Entrambe hanno lo stesso powertrain da 460 kW (625 CV) e la trazione integrale, i prezzi della prima partono da 159.360 euro, mentre per la Turbo S che è in grado di passare da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi, si parte da 193.520 euro. Da segnalare lʼottima autonomia di marcia della nuova Porsche, che arriva fino ai 498 km della versione 4S, ma a sorprendere è la capacità di ricaricare energia sufficiente a coprire 100 km in soli 5 minuti! E per lʼ80% di carica bastano 22 minuti e mezzo.

Auto super tecnologica, Taycan Sport Turismo offre tra le funzioni il “Remote Park Assist”, per gestire a distanza lʼingresso e lʼuscita da un parcheggio senza sedersi al volante. Il controllo automatico è possibile anche nei parcheggi paralleli e perpendicolari e allʼinterno di garage. A livello di connettività sono supportati sia il sistema operativo Apple che Android, mentre lʼassistente vocale Voice Pilot comprende il linguaggio naturale.