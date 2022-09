Pilota e Meccanico, Elisabetta II e la passione per le automobili

Soltanto alle limousine di Stato ‒ Rolls-Royce e Bentley ‒ è riservato infatti il privilegio di non avere la targa nel Regno Unito . Le altre vetture dellʼimmenso parco auto reale, e che sovente la sovrana guidava di persona, la targa invece lʼavevano, mentre dubbi sʼinsinuano sul fatto che Elisabetta II avesse o no la patente…

Dal Web

Una cosa è certa, a Elisabetta le macchine piacevano! Sia guidarle, sia allʼoccorrenza metterci le mani dentro, sotto al cofano proprio. Durante la

Seconda Guerra mondiale

Women’s Auxiliary Territorial Service

Filippo

Chieftain

, infatti, la giovane principessa di Windsor prestò servizio come volontaria nel, un ramo dellʼesercito britannico, dove svolse le mansioni di autista e meccanico. Una passione che condivideva con il consorte, amante di auto sportive (celebre la sua Aston Martin Lagonda del 1954) ma in grado di guidare anche un, il famoso carro armato del British Army. Soltanto lʼincidente del 2019 (investì una donna con la sua Range Rover) chiuse per Filippo il capitolo auto. Aveva 97 anni!

Dal Web

Nel parco auto reale dominano le auto inglesi, con poche eccezioni tedesche, chissà se legate allʼorigine della

famiglia Windsor

Rolls-Royce Phantom VI

Bentley State Limousine

Arnage

(che proviene dal casato Sassonia-Coburgo-Gotha, ex casato di Hannover). La limousine di Stato più celebre è la, che lʼassociazione dei costruttori auto britannici regalò alla Regina nel 1978 per il suo Giubileo dʼargento. È lʼauto, per intenderci, usata al matrimonio del principe William con Kate Middleton. Per il Giubileo d’oro le è stata invece regalata una(per la regola dellʼalternanza), in pratica unaequipaggiata ad hoc e allungata fino a 6,22 metri.

Dal Web

Dal 2001 al 2004 Elisabetta ha utilizzato come auto ufficiale anche una

Daimler Super V8

Audi A8

Land Rover

Range Rover LWB Landaulet

Defender 110

a passo lungo, una tedesca appunto, come alcuneviste a Windsor e spesso usate da Filippo. Ma la vera passione dei Reali inglesi erano le: una(a passo lungo) con il tetto scoperto è stata spesso usata nel corso di parate e cerimonia, ma in alcune foto si vede Elisabetta che la guidava pure! La più amata, tra le circa 70 Land Rover del parco auto, era però ladel 2002 con sospensioni rialzate e sedili riscaldati. Un fuoristrada nudo e puro insomma, con meccanica tradizionale e motore turbodiesel.

Tra le altre vetture di Elisabetta II ricordiamo le

Bentley Continental Flying Spur

Mulsanne

Bentayga

Rover P5B

Vauxhall

Vauxhall Cresta

Jaguar X-Type wagon Sovereign

, lae di recente il Suvcon motore W12 da oltre 600 CV. Ci sono poi anche duedi proprietà della Regina e che oggi sono allʼHeritage Motor Center di Gaydon. Assolutamente da non dimenticare sono poi le auto popolari che, perlopiù da giovane, Elisabetta guidava, come ledel gruppo GM (le Opel dʼoltre Manica). Celebre ladi Elisabetta, una familiare come lache pure guidava spesso, ma è stata vista anche al volante delle Vauxhall Omega e Insignia.