Piaggio 1, campione di praticità con le batterie leggere e removibili

Pochi giorni fa lʼannuncio della nascita del consorzio SBMC per le batterie intercambiabili di ciclomotori e moto elettriche, di cui Piaggio è uno dei fondatori accanto a Honda, KTM e Yamaha . Ora la Casa di Pontedera annuncia uno scooter di nuova concezione e al 100% elettrico. Si chiama Piaggio 1 ed è essenziale, facile e leggero. Perfetto per la mobilità cittadina.

Scooter elettrici, la sfida di Piaggio Ufficio stampa 1 di 38 Ufficio stampa 2 di 38 Ufficio stampa 3 di 38 Ufficio stampa 4 di 38 Ufficio stampa 5 di 38 Ufficio stampa 6 di 38 Ufficio stampa 7 di 38 Ufficio stampa 8 di 38 Ufficio stampa 9 di 38 Ufficio stampa 10 di 38 Ufficio stampa 11 di 38 Ufficio stampa 12 di 38 Ufficio stampa 13 di 38 Ufficio stampa 14 di 38 Ufficio stampa 15 di 38 Ufficio stampa 16 di 38 Ufficio stampa 17 di 38 Ufficio stampa 18 di 38 Ufficio stampa 19 di 38 Ufficio stampa 20 di 38 Ufficio stampa 21 di 38 Ufficio stampa 22 di 38 Ufficio stampa 23 di 38 Ufficio stampa 24 di 38 Ufficio stampa 25 di 38 Ufficio stampa 26 di 38 Ufficio stampa 27 di 38 Ufficio stampa 28 di 38 Ufficio stampa 29 di 38 Ufficio stampa 30 di 38 Ufficio stampa 31 di 38 Ufficio stampa 32 di 38 Ufficio stampa 33 di 38 Ufficio stampa 34 di 38 Ufficio stampa 35 di 38 Ufficio stampa 36 di 38 Ufficio stampa 37 di 38 Ufficio stampa 38 di 38 leggi dopo slideshow ingrandisci

La prima cosa che si coglie del nuovo modello è il design minimalista, ma che mantiene quei contenuti premium tipici degli scooter Piaggio. Vedi Liberty, Beverly ma anche Vespa, peraltro già presente con una variante elettrica. Piaggio 1 mostra la cura dei dettagli, la ciclistica raffinata e il grande comfort per guidatore e passeggero, basti pensare che è l’unico e-scooter della sua categoria con un vano sottosella così ampio da poter contenere un casco full jet. La pedana piatta e spaziosa aiuta la posizione di guida, mentre il passeggero beneficia di pratiche e robuste pedane estraibili.

Piaggio 1 è spinto da un motore elettrico integrato nella ruota posteriore. È disponibile in due versioni: la prima con potenza da 1,2 kW e batteria da 1,4 kWh raggiunge la velocità di 45 km/h, la seconda eroga una potenza di 2 kW e con la batteria da 2,3 kWh tocca i 60 km orari. Lʼautonomia di marcia arriva, rispettivamente, a 55 e 85 chilometri impostando la modalità ECO, mentre inserendo Sport si scende a 48 e 66 chilometri. Lʼaspetto più interessante, però, sta nella leggerezza delle batterie, che pesano rispettivamente 10 e 15 kg e sono facilmente estraibili da sotto la sella, così da portarla a casa o in ufficio per la ricarica. Il tempo standard per la ricarica completa è di 6 ore (con tensione di 220 V).

Scooter elettrico di grande affidabilità, Piaggio 1 garantisce un’ottima efficienza fino a 800 cicli di ricarica completi della batteria, dopodiché conserva il 70% circa della sua capacità e rimane perfettamente utilizzabile. Lo stato di carica è visibile sullʼampio display digitale a colori da 5,5 pollici, sempre perfettamente leggibile grazie al sensore crepuscolare che adatta sfondo e colore dei caratteri a seconda delle condizioni di luce rilevate (modalità diurna/notturna).

Privo di chiave tradizionale, Piaggio 1 ha il sistema keyless e si avvia utilizzando il telecomando e agendo su una manopola che sostituisce il classico commutatore di accensione. Poi col tasto MAP sul lato destro del manubrio, e tenendo la leva del freno premuta, il mezzo parte. Due le modalità di marcia, come detto ‒ ECO e Sport ‒ più una terza modalità Reverse che è la retromarcia, inseribile però soltanto a veicolo fermo. I nuovi Piaggio 1 e Piaggio 1 Active costano rispettivamente 2.690 e 3.290 Euro.