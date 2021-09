Honda, Yamaha, KTM e Piaggio, 4 Big per la mobilità elettrica

Le batterie intercambiabili (swappable batteries) sono la soluzione più pratica e convincente per promuovere la mobilità elettrica. Soprattutto per veicoli leggeri come ciclomotori, ebike e moto, consentendo una gestione più sostenibile del ciclo di vita delle batterie stesse. Proprio per favorire lo sviluppo delle batterie intercambiabili è nato il consorzio formato da Honda, Yamaha, KTM e gruppo Piaggio .

Lʼaccordo firmato ieri da 4 dei maggiori produttori di motocicli al mondo fa seguito alla lettera di intenti del primo marzo scorso, che già annunciava come per le “swappable batteries” si sarebbe lavorato insieme per creare uno standard comune a tutti. Le specifiche tecniche di queste batterie dovranno essere standard a livello globale, così che il Consorzio potrà perorarne i benefici presso gli organismi di standardizzazione europei e internazionali. Il vantaggio per i consumatori è evidente: tutte le batterie dei veicoli elettrici di costruttori differenti avranno analoghe prese di ricarica e colonnine uniformi sul territorio.

Il Consorzio formato da Piaggio, Honda, KTM e Yamaha si chiama “Swappable Batteries Motorcycle Consortium” (SBMC) ed è ovviamente aperto a nuovi aderenti. Lo scopo di SBMC è di promuovere la diffusione su larga scala di tutti i veicoli elettrici leggeri: ciclomotori, scooter, veicoli a tre ruote e quadricicli, motociclette. Facendo lobbying sulle istituzioni nazionali e internazionali, punterà al rafforzamento dellʼinfrastruttura di ricarica, dando certezze al mercato su tempi di ricarica, autonomia di marcia, costi.

Per Michele Colaninno di Piaggio, “La mobilità urbana sta attraversando un delicato momento di transizione verso lʼelettrificazione. Grazie al Consorzio, in cui sono rappresentate 4 aziende leader del mercato, i motocicli continueranno a ricoprire un ruolo chiave nel contesto urbano. Le batterie intercambiabili forniscono una risposta ottimale per lʼaccelerazione dei tempi di ricarica dei veicoli e noi intendiamo mettere tutto il nostro know-how tecnologico e il nostro spirito di innovazione al servizio del Consorzio”.