Peugeot 3008 Hybrid 136 e-DCS6: primo contatto con la nuova ibrida 48V

Dalla versione elettrica della 2008 restyling , ottimizzata e con maggiore autonomia, ad una nuova versione plug-in hybrid per la rinnovata 508 , fino al debutto della tecnologia ibrida 48V per i modelli 3008 e 5008 . In alcuni mercati selezionati, inoltre, arriverà anche la tecnologia elettrica con cella a combustibile a idrogeno.

Un motore elettrico integrato nel cambio Il sistema Peugeot Hybrid 48V si basa sul motore benzina PureTech da 136 CV di nuova generazione, che viene abbinato a un inedito cambio elettrificato a doppia frizione a 6 rapporti appositamente progettato per le motorizzazioni ibride. All’interno dell’alloggiamento del cambio si trovano anche l’inverter, la centralina di gestione e il motore elettrico sincrono a magneti permanenti e-Motor, che sviluppa una potenza massima di 21 kW (28 CV) e una coppia di 55 Nm. La potenza è sufficiente per muovere il veicolo in modalità completamente elettrica. Il motore funziona come un generatore nelle fasi di decelerazione, ricaricando la batteria da 48V, e fornisce l’avviamento del motore termico grazie ad un belt-starter, un motorino alimentato a 48V che consente degli avviamenti rapidi e silenziosi.

Batteria da 48V e due reti elettriche La batteria che alimenta il sistema ibrido è agli ioni di litio ed ha una capacità lorda di 0,898 kWh e una capacità disponibile di 0,432 kWh. Questo piccolo accumulatore da 48V è posizionato sotto il sedile anteriore sinistro, una soluzione che conserva l’abitabilità originaria del veicolo e permette una distribuzione ottimale delle masse. Il sistema ibrido a 48V di Peugeot integra due reti elettriche: una a bassa tensione da 12V che alimenta gli equipaggiamenti del veicolo e una rete ad alta tensione da 48V che alimenta il sistema ibrido. L’energia, prodotta dal motore elettrico da 48V viene portata a 12V grazie a un convertitore di tensione CC. La batteria è progettata per mantenere costanti le prestazioni durante l’intera vita della vettura e vanta una garanzia di ben 8 anni o 160.000 chilometri.

Una dotazione specifica I modelli equipaggiati con il motore Hybrid 136 e-DCS6 presentano alcuni elementi specifici. All’interno del display digitale della strumentazione viene aggiunta la modalità di guidata completamente elettrica (il tachimetro è di colore blu), la visualizzazione del flusso di energia nel sistema, l’indicatore del livello di carica della batteria e della modalità di funzionamento. Presente anche l’indicazione della percentuale di distanza percorsa in modalità elettrica in tempo reale e alla fine del tragitto. Le versioni ibride a 48V sono anche dotate di un sistema di avviso AVAS (Approcaching Vehicle System Alert) che emette un suono esterno per tutelare gli utenti della strada come pedoni e ciclisti.

Minori consumi grazie all’ibrido 48V La tecnologia ibrida delle versioni Hybrid 136 e-DCS6 consente secondo la Casa francese un risparmio di carburante fino al 15%. Se paragonato ad un motore a benzina con caratteristiche analoghe, questa motorizzazione permette di ridurre il consumo di benzina fino a 1 litro/100 km sulla 3008 (dati dichiarati dalla Casa nel ciclo WLTP). In città il risparmio può arrivare fino a 2,5 litri/100 km, mentre sulle strade extraurbane si riduce a 0,7 litri/100 km (in autostrada il risparmio è nullo). La riduzione delle emissioni di CO2 nel ciclo combinato WLTP è pari a 20 g/km in media (dato dichiarato).

Come va su strada la 3008 a 48V Abbiamo provato in anteprima la nuova versione Hybrid 136 e-DCS6 sulla Peugeot 3008. Entrando nell’abitacolo si ritrova l’ambiente curato e funzionale che ha contribuito al successo del modello in questi anni ed è piuttosto difficile scorgere subito le differenze. Fin dai primi metri, però, si percepisce di essere a bordo di un modello elettrificato grazie alla silenziosità a bordo: la Casa promette che questa 3008 ibrida può viaggiare per oltre il 50% del tempo in modalità 100% elettrica ed effettivamente durante la guida a bassa velocità nel traffico o in fase di parcheggio la nostra vettura aveva il motore termico sempre spento. Un altro vantaggio dell’elettrificazione si ha quando si vuole accelerare il veicolo partendo da una velocità iniziale bassa: in questo caso l’e-Motor fornisce un boost temporaneo di coppia aggiuntiva che si aggiunge alla spinta del motore termico e permette di ritardare o evitare la cambiata, garantendo così maggior comfort. Quando si ha bisogno invece di tutta la potenza aggiuntiva, premendo a fondo l’acceleratore, il sistema fornisce una potenza ulteriore pari a 9 kW, cioè circa 12 CV. Anche se la 3008 Hybrid 136 e-DCS6 non è pensata per una guida sportiva, la potenza complessiva appare adeguata al mezzo e anzi il comportamento è piuttosto brillante. Si ritrovano poi tutte le qualità dinamiche già apprezzate sulle altre versioni della 3008.

Grazie alle caratteristiche del sistema a 48V, su questa vettura si è in qualche modo portati ad adottare uno stile di guida per auto ibride, cioè particolarmente attento al recupero dell’energia: sicuramente un bene per la riduzione dei consumi. Alzando il piede dall’acceleratore il “veleggiamento” è piuttosto limitato a favore del recupero dell’energia in decelerazione che è invece piuttosto presente. All’interno dell’abitacolo abbiamo notato un leggero sibilo derivato dal funzionamento del sistema elettrico, che però non dà mai fastidio.