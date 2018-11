Eccola in queste immagini la Peugeot 208 GTi by Peugeot Sport con differenziale autobloccante Torsen. Proprio questʼultimo è il dispositivo tecnico che migliora le performance della “terribile” francesina con assetto molto basso e carreggiate ampie. Perché favorisce traiettorie più strette in curva, garantendo così una maggior compostezza in staccata e una migliore motricità in uscita. “È un ottimo differenziale ‒ spiega Paolo Andreucci, 9 volte campione italiano Rally ‒ riesce a darti buon inserimento nella fase iniziale di curva e un’ottima trazione in uscita di curva e in accelerazione. Ottimo sul bagnato con una progressione che fa invidia a un differenziale racing”.